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「龍蝦大軍」動員…前進電腦展 華碩、微星展示相關軟硬體裝置

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
台北國際電腦展（COMPUTEX）6月2日至5日登場，以AI代理（AI Agent）為主要應用的「龍蝦大軍」總動員。 台北市電腦公會／提供
台北國際電腦展（COMPUTEX）6月2日至5日登場，以AI代理（AI Agent）為主要應用的「龍蝦大軍」總動員。 台北市電腦公會／提供

台北國際電腦展（COMPUTEX）6月2日至5日登場，以AI代理（AI Agent）為主要應用的「龍蝦大軍」總動員，華碩（2357）、微星（2377）等品牌大廠都將端出相關軟硬體裝置；工業電腦廠研華（2395）、凌華（6166）也將展示AI代理應用產品。

輝達執行長黃仁勳確定在台北國際電腦展開展前一天、即6月1日開講。消息人士透露，輝達已提前私下預告PC與工業電腦夥伴，今年台北國際電腦展一大重點，就是AI代理生態系，希望相關台廠能秀出旗下最新AI代理軟硬體裝置。

為此，華碩、微星等品牌大廠已備好相關軟硬體產品。華碩共同執行長胡書賓預告，未來全系列的筆電都會導入Agentic AI相關的應用軟體，搭配自家的ASUS Cloud提供使用者各項服務，提升整體的使用體驗、工作效率以及生產力，相關細節將在台北國際電腦展以實體展示秀出。

微星方面，涵蓋一般PC、GB10、DGX station等裝置，將成為展示AI代理的載體。宏碁、技嘉今年雖尚未釋出AI代理相關裝置訊息，業界預料將不會缺席相關商機。

AI代理熱潮始於今年過年期間大陸掀起「養龍蝦」（OpenClaw）需求，帶動蘋果Mac mini以及多家品牌AI一體機等裝置搶購潮。業界分析，AI代理雖然重點在軟體層面，隨著輝達接棒推廣AI代理技術，PC、工業電腦廠紛紛針對安全性、成本及效能各方面做進一步優化，推出適用於企業級的AI代理裝置。

工業電腦廠同步進擊AI代理商機，主要鎖定工業應用領域。研華董事長劉克振表示，研華會在「AI五層蛋糕」理論最上層「應用層」繼續努力，也希望輝達企業級「養龍蝦」AI代理平台NemoClaw能繼續進化。

研華嵌入式事業群總經理張家豪指出，研華自研的「WEDA」可串接AI代理平台，將AI代理投入工廠、醫療與半導體設備場域。

凌華將「Edge AI Agent（邊緣AI代理）」訂為參加今年台北國際電腦展的主軸之一，鎖定將AI代理運算能力從雲端伺服器推向實體應用場景，實現更精準的邊緣應用。

華碩 黃仁勳 輝達

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