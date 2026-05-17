記憶體景氣旺 模組廠搶籌資充實營運資金

人工智慧（AI）蓬勃發展，驅動記憶體產業供需出現結構性變化，迎來空前的熱況。隨著營收暴增，以及備料需求提升，記憶體模組廠紛紛發行轉換公司債及辦理銀行聯貸，以充實營運資金，估計籌資金額逾新台幣280億元。

雲端服務供應商（CSP）大舉投資AI基礎建設，帶動AI伺服器需求激增，包括半導體先進製程、先進封裝、高頻寬記憶體（HBM）、DDR5和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）等相關產能供不應求，在產能排擠下，DDR4和DDR3等記憶體同樣處於供不應求狀態。

據市調機構集邦科技估計，第1季消費型動態隨機存取記憶體（DRAM）合約價上揚75%至80%，預期第2季將再揚升45%至50%。手機用行動記憶體LPDDR5第1季合約價上漲58%至63%，第2季將揚升78%至83%。

隨著記憶體價格高漲，記憶體模組廠今年來營收多數呈倍數成長，其中，宜鼎、創見及凌航累計前4月營收已超越去年全年水準。

記憶體模組廠營運週轉金需求增加，此外，購料資金需求也提升，紛紛發行轉換公司債及辦理銀行聯貸，充實營運資金。

威剛已完成發行20億元轉換公司債，以及120億元銀行聯貸，並計劃辦理3000萬股私募增資。凌航完成15億元轉換公司債及30億元銀行聯貸。

宇瞻和十銓分別完成10億及20億元轉換公司債。宜鼎和創見分別計劃發行30億元轉換公司債，廣穎也計劃發行5億元轉換公司債。