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筆電成本大增紅色供應鏈崛起 巨騰停牌傳求售、市場指藍思為買方

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
巨騰董事長鄭立育（右）與執行董事鄭立彥（左）兩兄弟2000年搭上筆電供應鏈西進中國大陸趨勢，打造最大塑膠機殼王國，但如今傳出停牌是因鄭家要出售持股。記者胡經周／攝影
巨騰董事長鄭立育（右）與執行董事鄭立彥（左）兩兄弟2000年搭上筆電供應鏈西進中國大陸趨勢，打造最大塑膠機殼王國，但如今傳出停牌是因鄭家要出售持股。記者胡經周／攝影

筆電供應鏈受記憶體缺貨及紅色供應鏈雙壓力。塑膠筆電機殼龍頭廠巨騰國際4月23日申請香港停牌後，產業傳出，不堪連續3年虧損及董事長鄭立育個人健康因素，鄭家有意出售股權，買家盛傳為藍思科技，業者預期台灣筆電ODM王國地位將再被挑戰，隨立訊、華勤、藍思等業者崛起，未來市占率消長值得觀察。

巨騰國際控股4月23日在港交所申請重大事宜停牌，外傳將有併購分割等消息，巨騰2000年成立，由執行董事鄭立育等3創辦人聯合成立，黑手起家的三人一度透過中國大陸低廉土地及人工成本，打造最大筆電塑膠機殼事業，隨後巨騰也建立自有金屬機構產能，但受地緣政治效應衝擊，近三年中國大陸產能利用率下降陷入虧損。

近期巨騰停牌後，產業盛傳除長期虧損經營壓力升溫，加上鄭立育個人健康因素，鄭家將找買家，買方藍思科技有意承接，不過傳言已經月餘，也讓巨騰股價從3月底2.11港元一路衝上停牌前的4.05港元，本報記者求證巨騰目前尚未獲得回應。

市場更一度傳出交易價可能11元，對此業內人士指出，鄭立育個人或許因健康為重，要出脫持股，但因公司已2023～2025年連續3年虧損，巨騰每股淨值僅3.7港元，11元價格過高，但4港元以上相對合理。

鄭立育業務能力強，從能跟台灣筆電大廠仁寶及緯創都有合資設廠可見其人脈實力，目前這兩家合資廠緯立跟巨寶都仍持續運作。鄭立育去年曾向本刊記者表示，雖中國廠區利用率下滑，但客戶要求下，仍必須服務客戶到越南設廠，該廠2025年第2季度已量產，中國大陸產能透過降本增效方式改善，隨後也見到巨騰陸續處分閒置廠房，去年虧損已縮減。

鄭家出身嘉義，買方傳言指明藍思

鄭立育是嘉義北港人，早年今年67歲，個人持股2.5%左右，鄭家合計持有巨騰約3成，另外中國交通銀行持股4成，業界臆測，因此鄭家若要賣，買方很可能來自中國大陸。

而藍思在買下可成中國大陸手機機構件工廠後，從面板整合到系統機構，打入蘋果供應鏈，目前蘋果是單一最大客戶，若再取得巨騰產能，則將一舉掌握金屬與塑膠射出業務大幅垂直整合，並分散客戶集中風險。

藍思2025年營收744億人民幣，約3500億元新台幣，巨騰去年約214億元新台幣。

和碩賣機殼廠給立訊，今年首季獲利年減4成

不只是巨騰受挑戰，2026年首季因記憶體大漲且缺貨，筆電成本壓力大增，機殼供應鏈普遍承壓，和碩與立訊合股的立鎧精密（旗下鎧勝由立訊入股），2026年首季獲利10.69億人民幣，和碩按持股比例48.17%認列約4.91億人民幣投資獲利，比2026年同期18.3億人民幣下滑4成。

可成首季營收年減13.2%，公司表示也是因電子料件缺乏，導致拉貨動能不如預期，而對於筆電供應鏈消長，官方也直言：臨成本上升壓力，品牌廠多透過組織精簡、費用控管、調整產品售價與出貨策略、提高對中系供應鏈釋單比重等方式因應。

由於中國筆電機殼供應鏈具成本優勢，可成認為結構性變化將壓抑台廠出貨動能，台灣業者競爭力將由過往強調規模與成本優勢，轉向聚焦於技術實力與系統整合能力的差異化布局。

台灣筆電ODM市占率跌破7成，陸系供應鏈崛起

台灣在筆電ODM雖長期主導市場75%占有率，但如今隨地緣政治效應影響，紅色供應鏈崛起，Digitimes研究中心預估台灣代工比重今年將首度跌破70%大關，其中聯想拉高聯寶代工比例，華勤首度替美系NB品牌代工，加上品牌廠在新興市場機種傾向找中國大陸ODM業者貼牌銷售，台灣雙A華碩跟宏碁提高釋單陸廠代工比例，4現象讓台灣NB代工主導性下降。

包括立訊、藍思、華勤都對爭取筆電代工興趣濃厚，其中華勤已逐漸壯大。根據公開資料，2026年華勤公布前國際6大筆電品牌中已有4家是其客戶，年出貨2025年約1800萬台，到2026年會成長至2100萬台，年增2成，由於調研機構預估今年筆電市場衰退10%以上，華勤今年市占率有機會逆勢挺高。

神基集團旗下漢達精密是「機構件＋塑膠射出＋金屬件整合製造商」，受筆電客戶提貨降低影響，首季該事業營收也年減1成，但公司認為因基期已低，客戶第2季度新品出貨，加上車用及工業機構件需求高，漢達極早就在越南設廠，產能效率在當地具領先地位，且業務非大量規模生產態勢，不畏中國供應鏈競爭，故預估今年第2季起將逐季回升。

筆電 立訊 中國大陸

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