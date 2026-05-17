快訊

ChatGPT能幫你理財？美伊戰爭、貿易戰下表現如何

蘆洲社區大樓8樓清晨突竄火煙 3住戶嗆傷急送醫

紐時：川普接受北京說法「台灣釀緊張」專家稱恐無限期延宕對台軍售

聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾和三星受惠外溢效果 台積電可能調高資本支出

中央社／ 新竹17日電

英特爾三星近日傳出在晶圓代工和先進封裝接單上獲得突破性進展，分食台積電市場。長期研究地緣政治的半導體產業專家表示，主要是台積電產能供不應求，英特爾和三星受惠外溢效果，預期台積電不排除調高資本支出，積極擴產應對。

華爾街日報日前引述知情人士報導，蘋果（Apple）與英特爾（Intel）已進行超過1年的談判，並於最近幾個月敲定正式協議，將由英特爾為蘋果生產部分晶片；彭博報導，蘋果也曾與三星（Samsung）進行初步討論，考慮委託生產處理器。

韓國媒體報導，三星晶圓代工事業部已與超微（AMD）深入洽談下一代2奈米處理器的製造合作；韓國記憶體廠SK海力士（Hynix）評估導入英特爾的EMIB先進封裝技術。此外，英特爾執行長陳立武透露，正和輝達（NVIDIA）研發新產品。

蘋果曾是台積電多年最大客戶，iPhone、Macbook等處理器皆由台積電獨家代工生產，因此蘋果將部分晶片交由英特爾生產的消息，格外引起各界關注及熱烈討論。

半導體業專家說，蘋果傳出找上英特爾代工生產晶片不會是空穴來風，關鍵在於台積電先進製程與先進封裝產能供不應求，讓英特爾有可乘之機。

專家表示，OpenClaw今年爆紅，加速代理式AI發展，使得AI資料中心軍備競賽持續升溫。此外，代理式AI帶動資料中心用中央處理器（CPU）需求激增，掀起一波缺貨漲價熱潮。

為擴大在AI發展的規格主導權，AI晶片龍頭輝達不僅持續積極推出新平台，包括今年力推的Vera Rubin及將於2028年問世的Feynman，輝達並大舉搶包台積電先進製程和先進封裝產能，進而排擠蘋果等其他台積電客戶產能取得。

專家表示，蘋果為降低供應鏈風險，可能將部分晶片交由英特爾生產。由於新款iPhone與Macbook處理器主要採用先進製程生產，應維持由台積電代工，研判蘋果可能將Macbook舊機種的M系列處理器或是周邊晶片，交由英特爾代工生產。

蘋果與英特爾未來是否會擴大合作，專家認為，應視台積電應對策略而定。台積電若大舉擴產，滿足蘋果產能需求，應可避免蘋果擴大對英特爾釋出代工訂單；不過，專家提醒，蘋果新任執行長特納斯（JohnTernus）將於9月1日上任，可能為未來發展添增變數。

至於三星方面，專家表示，記憶體市場缺貨、價格高漲，加上在OpenClaw代理式AI，CPU與記憶體協作相當重要，三星透過晶圓代工與記憶體包裹式策略，增加談判籌碼與空間，除可能與AMD在記憶體合作，並爭取代工的機會，未來發展同樣視台積電的應對策略而定。

專家指出，為因應客戶強勁需求，台積電於4月法人說明會釋出2026年資本支出將接近520億至560億美元區間上緣的訊息，未來是否進一步調高資本支出計畫值得追蹤觀察。

英特爾 超微 三星

延伸閱讀

英特爾市值飆增4,400億美元

英特爾翻身 陳立武做對了什麼

英特爾爭取輝達封裝大單 將瞄準Rubin四晶片版本

為什麼台積電不做記憶體？網點破「不與客戶競爭」神主牌：一跨足客戶全跑光

相關新聞

川普：台灣晶片廠都該來美國！估卸任時將掌握全球近半產業鏈

福斯新聞15日播出美國總統川普接受主播拜爾（Bret Baier）的獨家專訪，川普再次提及台灣偷了美國晶片產業，川普希望看到所有在台灣製造晶片的人都進到美國。

電源管理IC報價漲聲響起 茂達、矽力、立錡等下半年受惠

IC漲價潮蔓延，電源管理IC領域逐漸顯現，外界預期，今年以來封測與晶圓代工成本陸續上升，雖然這波報價調高非由終端市場需求驅動，但仍有一定推動力量，包括茂達、矽力及聯發科旗下立錡等，都有望下半年開始受惠。

電源管理IC反映成本 業者：調幅月底前確定

電源管理IC多利用相對成熟製程，在晶圓代工廠成熟製程稼動率拉升驅動報價調高，加上封測端報價也上漲，電源管理IC面臨成本墊高壓力，業者不得不向客戶協商反映成本。業者評估，漲幅應會於5月底前大致底定。

走進現實 實體AI躍電腦展新寵

COMPUTEX（台北國際電腦展） 二○二六將在六月二日登場，實體ＡＩ（Physical ＡＩ）已提前成為產業界最受矚目的關鍵詞。不同於過去聚焦於生成文字、影像與對話能力的生成式ＡＩ，實體ＡＩ更強調感知環境、即時決策與自主執行。

Starlink曾因獨資要求卡關 林宜敬：未來競爭對手正與台灣代理商合作

數位發展部長林宜敬16日在臉書發文指出，對於低軌衛星業者Starlink來台，早已有過討論，然最終未能達成共識，對於修法數發部都是抱持開放且積極的態度，但主管機關仍為NCC，數發部必須予以尊重，不過他也透露低軌衛星雖屬商業服務，但同時涉及台灣通訊韌性與國家安全，數發部將積極處理相關議題。

台積唱旺AI 提「三層蛋糕」概念 強調未來將朝向三方面整合進展

輝達執行長黃仁勳日前提出資料中心「五層蛋糕」理論之後，台積電昨（14）日提出「AI三層蛋糕」概念，強調未來AI晶片將朝向「Compute（邏輯運算）」、「3D Integration（3D堆疊）」、「Photonics（光學傳輸）」等三方面整合進展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。