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川普：台灣晶片廠都該來美國！估卸任時將掌握全球近半產業鏈

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電
美國總統川普（法新社）
美國總統川普（法新社）

福斯新聞15日播出美國總統川普接受主播拜爾（Bret Baier）的獨家專訪，川普再次提及台灣偷了美國晶片產業，川普希望看到所有在台灣製造晶片的人都進到美國。

川普說，「我們現在已有大量晶片公司從台灣進入美國，預計到我任期結束時，將掌握全球40%到50%的晶片產業。而我認為應該更多。我認為所有那些晶片公司，如果他們聰明的話，他們會開始前往亞利桑那州及他們正在建廠的地方，這將解決你的問題。」

川普也說，「如果你看台灣的歷史，台灣之所以發展成今天這樣，是因為我們有些總統不知道自己在做什麼。如果他們對進口晶片徵收關稅，他們（晶片產業）就不會離開。一切都與英特爾（Intel）和我們的晶片公司有關，他們偷走了我們的晶片產業。所以我說了很多年，如果我們過去能有一位總統說『我們會對晶片課100%關稅，你們可以離開，可以到台灣建廠，但屆時賣回美國我們會課100%或200%關稅』，我們當年就絕對不會失去晶片產業」。

對於眾所矚目的台灣議題，川普表示，那天晚上（應是指國宴席間）就這個議題談了一整晚，「我想我現在對台灣的了解，比我對幾乎所有國家的了解都要多」，「我不確定他們在維持現狀下會不會做任何事，但他們那邊（指台灣）現在有人想走向獨立。 當你走向獨立，你知道的，走向獨立是很危險的事情。他們走向獨立，等於是進入一場戰爭，而他們認為美國會支持他們」。

川普重申，對台政策不會有任何改變，與習主席會晤後，台灣人民在安全上並沒有任何差別，但他強調，「我不希望看到有人走向獨立，而且你知道的，我們還得飛9,500英里去打一場戰爭，我不想要那樣。我希望他們冷靜下來。我希望中國冷靜下來」。

至於對台軍售議題，川普回應：「我還沒有批准。我們看看會發生什麼。我可能會這樣做，也可能不會。」川普說，不希望有戰爭。如果維持現狀，我認為中國會接受。但我們不希望有人說，「讓我們走向獨立，因為美國支持我們。」

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