電源管理IC反映成本 業者：調幅月底前確定

電源管理IC多利用相對成熟製程，在晶圓代工廠成熟製程稼動率拉升驅動報價調高，加上封測端報價也上漲，電源管理IC面臨成本墊高壓力，業者不得不向客戶協商反映成本。業者評估，漲幅應會於5月底前大致底定。

晶圓代工與封測，以晶圓代工占IC生產成本比例較高，因此當相關報價提高，對IC業者毛利率就會造成明顯衝擊。

IC設計業者表示，這波上游漲價潮，是第1季先由大陸封測與晶圓代工廠發動，進入第2季台灣封測與晶圓代工價格也開始上升，幅度甚至達雙位數百分比，而且還有合作廠商今年以來報價提高不只一次，成本確實增加不少。

在上游漲價初期，基於市場對於需求沒有特別熱絡，客戶端對漲價接受意願不高，看在「手握訂單的人比較大」並顧及長期合作關係，IC設計廠多先自行吸收成本，或是透過改變對各供應商訂單分配比例，緩和生產成本上升速度，頂多暗示未來不得不漲價的可能性。

不過當各合作供應商都調升報價，IC設計業者也只能向客戶協商價格，請求共體時艱。