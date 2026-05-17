電源管理IC報價漲聲響起 茂達、矽力、立錡等下半年受惠

IC漲價潮蔓延，電源管理IC領域逐漸顯現，外界預期，今年以來封測與晶圓代工成本陸續上升，雖然這波報價調高非由終端市場需求驅動，但仍有一定推動力量，包括茂達（6138）、矽力（6415）及聯發科（2454）旗下立錡等，都有望下半年開始受惠。

針對電源管理IC領域，業界傳出，國外大廠德儀、MPS，以及聯發科旗下立錡等，將於6或7月開始調高報價，國內其他電源管理IC廠首季就有報價醞釀上漲氛圍。不過實際上IC設計業卻是微控制器（MCU）、驅動IC等其他IC品項先開始調升報價，直到這季，電源管理IC跟進喊漲才越來越明顯。

茂達董事長王志信近日透露，今年開始包括晶圓代工與封測報價都提高，成本影響會從7月開始，因此該公司也與客戶討論協商報價要反映成本，預估調升幅度在0至15％間，並會依照使用不同晶圓代工與封測、不同應用與產品線而有差異。

矽力指出，已開始與客戶協商漲價，將上游成本壓力逐步轉嫁，對公司毛利率的負面影響會下降。

據了解，由於IC市場非如之前疫情期間呈供不應求狀態，這次報價調漲並非全面強勢上揚，而是反映成本。

目前部分電源管理IC業界的調價，雖然還在與客戶協商階段，但應是勢在必行。業者評估，多數品項都會漲價，所以只要客戶端下單品項較多，幾乎都會有拿貨品項價格提高，漲幅起碼都會有個位數百分比。

不過，電源管理IC業者也有暫時按兵不動廠商。致新董事長吳錦川表示，漲價必須等客戶意識到缺貨，雖然上游報價已升，目前客戶端與致新都還有貨。惟過往每季要對客戶些微降價部分現在已取消。

競爭者應也還沒有提升報價，否則致新市占率應該會明顯提升。現在只能繼續努力增加晶圓供應量，並等待別人先抬高報價。當市場誰先無法獲得足夠晶圓供應量，就會先面臨漲價壓力。