走進現實 實體AI躍電腦展新寵

COMPUTEX（台北國際電腦展） 二○二六將在六月二日登場，實體ＡＩ（Physical ＡＩ）已提前成為產業界最受矚目的關鍵詞。不同於過去聚焦於生成文字、影像與對話能力的生成式ＡＩ，實體ＡＩ更強調感知環境、即時決策與自主執行。

人工智慧（ＡＩ）不再只是存在於雲端的模型，而是開始擁有移動、判斷與操作現實世界的能力。當ＡＩ開始離開螢幕、進入現實場域，一場從「數位理解」走向「推論與執行」的新技術革命，也正加速成形。

未來，人們的生活中將會出現各式各樣的機器人。清晨的城市尚未完全甦醒，物流中心的搬運機器人已沿著既定路徑來回穿梭；醫院大廳裡，智慧導引設備協助長者完成報到與量測；深夜便利商店中，機械手臂正安靜補齊貨架缺口。

去年，COMPUTEX與科技業的核心戰場仍圍繞在大型模型、圖形處理器（ＧＰＵ）與資料中心建設；今年，市場開始關注另一個更實際的問題，「ＡＩ能否真正進入工廠、醫院、物流系統與城市基礎設施，成為現場裡的一部分」？

尤其，全球高齡化與缺工壓力持續升高，「能夠動手做事的ＡＩ」逐漸從概念轉向真實需求。

台積電董事長魏哲家三月就指出，ＡＩ可以幫助醫師節省時間，未來人類一旦生病可以不用去醫院，只要在電腦輸入病況就能獲得處方，面臨高齡化社會與長照需求攀升，以後每一個高齡家庭都需要機器人。

人形機器人 應用潛力大

台積電副共同營運長張曉強近日更在技術論壇上強調，ＡＩ已開始從資料中心擴散至邊緣裝置，應用也將擴散至ＡＩ眼鏡、人形機器人與自駕車。他預言，人形機器人擁有廿年前手機剛問世時所具備的發展潛力，且將成為半導體應用的新前沿，而人形機器人需要高算力的大腦、以及大量讓機器人擁有視覺、可動作、理解環境的感測器，讓物理世界與數位世界可「無縫整合」。

因此，今年無論醫療照護與服務型機器人、自主移動機器人（ＡＭＲ）、智慧倉儲系統與相關軟硬整合平台等，都成為COMPUTEX新看點。

這股浪潮，也讓長年位於科技產業幕後的工業電腦廠走向了舞台中央。

龍頭研華近年積極布局智慧醫療、自動化與機器人平台，希望透過整合感測模組、機器人大腦與軟硬體系統，建立完整應用能力；凌華則聚焦ＡＩ代理人（AI Agent）與邊緣ＡＩ整合，鎖定製造、醫療與半導體市場；樺漢則擴大AIoT、智慧工廠與能源管理布局，強化不同場域之間的系統串聯能力。

資策會ＭＩＣ也預估，到二○三○年，全球人形機器人市場規模將超過四百六十億美元，出貨量突破百萬台。

摩根士丹利則在報告中預期，二○五○年整體市場規模有機會逼近五兆美元。當全球同時面對高齡化、勞動力短缺與產業自動化需求，實體ＡＩ將是下一波科技產業最重要的解方。