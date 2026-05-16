Starlink曾因獨資要求卡關 林宜敬：未來競爭對手正與台灣代理商合作

數位發展部長林宜敬16日在臉書發文指出，對於低軌衛星業者Starlink來台，早已有過討論，然最終未能達成共識，對於修法數發部都是抱持開放且積極的態度，但主管機關仍為NCC，數發部必須予以尊重，不過他也透露低軌衛星雖屬商業服務，但同時涉及台灣通訊韌性與國家安全，數發部將積極處理相關議題。

林宜敬指出，低軌衛星業者Starlink早在2021年、數發部成立前，就曾與NCC協商來台提供服務事宜，但最終未能達成共識，主因在於Starlink堅持以100%獨資方式在台營運，與我國現行法規限制有所衝突。

林宜敬表示，依據《電信管理法》第36條規定，外資業者在台經營電信事業須透過代理商，且直接持股比例不得超過49%。不過當時Starlink態度強硬，堅持完全獨資，因此雙方協商破局。

他透露，數發部近期已主動與Starlink聯繫，詢問是否仍有來台提供服務意願，以及希望具備哪些條件。不過Starlink回應，由於台灣地狹人稠，4G與5G人口覆蓋率已超過99%，因此未將台灣列為高優先市場。

林宜敬指出，這可能是Starlink真正的市場評估，也可能只是談判策略，但數發部目前仍持續與Starlink積極溝通。至於是否修正《電信管理法》第36條，林表示，數發部抱持開放且積極的態度，但主管機關仍為NCC，數發部必須予以尊重。

林宜敬說明，Starlink目前仍是全球最大的低軌衛星通信服務商，技術最成熟、市占率最高，而Amazon旗下低軌衛星計畫「Amazon LEO」則被視為未來最大競爭對手。Amazon目前已發射超過300枚低軌衛星，並規劃於2028年前部署超過3200枚衛星。Amazon LEO預計明年上半年正式提供全球商業服務，台灣也在服務範圍內，目前正積極與台灣代理商合作，為在台營運做準備，且並未要求我國修改《電信管理法》第36條。

針對技術差異，林宜敬說明，Amazon LEO主打衛星之間可透過雷射光進行中繼傳輸，不需在接收到用戶訊號後立即連接地面Gateway，因此不必建置密集地面站。這代表即便台灣周邊國家沒有設置Amazon LEO Gateway，在緊急情況下，台灣用戶仍可透過衛星接力方式，直接連線至美國、日本等其他國家的網站。

此外，Starlink與Amazon皆宣稱未來將提供手機直連衛星服務，但林宜敬表示，由於低軌衛星距離地面約500公里，手機訊號較弱、衛星天線尺寸有限，因此目前推估僅能提供低頻寬文字訊息傳輸功能。他也提到，美國另一家低軌衛星業者AST SpaceMobile，則以大型衛星天線技術為主，宣稱可提供手機直連衛星的寬頻上網服務。雖然AST技術成熟度及衛星部署速度相對較慢，但已與日本樂天集團合作，並曾公開展示手機直連衛星觀看影片功能。

林宜敬表示，AST SpaceMobile已於今年3月與台灣大哥大簽署合作MOU，未來將透過台灣大哥大在台提供低軌衛星通訊服務，包括手機直連衛星功能，且同樣未要求修改《電信管理法》第36條。

他強調，低軌衛星是一種商業服務，但也牽涉到台灣的通訊韌性與國家安全。而這又牽涉到談判協商的策略與技巧（Give and Take），所以有些事情可以公開說，有些事情不方便公開說。他昨天才參與一場重要的會議，而下禮拜又要參加幾場重要會議，數發部正積極的處理這件事情。