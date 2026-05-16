台積電亞利桑那廠第1季賺贏去年全年 熊本廠首轉盈

數位發展部長林宜敬16日在臉書發文指出，對於低軌衛星業者Starlink來台，早已有過討論，然最終未能達成共識，對於修法數發部都是抱持開放且積極的態度，但主管機關仍為NCC，數發部必須予以尊重，不過他也透露低軌衛星雖屬商業服務，但同時涉及台灣通訊韌性與國家安全，數發部將積極處理相關議題。

2026-05-16 10:58