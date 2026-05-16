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台積電亞利桑那廠第1季賺贏去年全年 熊本廠首轉盈

中央社／ 新竹16日電

晶圓代工廠台積電美國亞利桑那州廠今年第1季獲利高度成長，達到新台幣188.07億元，超越去年全年的161.41億元水準。日本熊本廠營運首度轉虧為盈，獲利9.51億元。

台積電第1季財報出爐，位於美國鳳凰城的TSMCArizona第1季獲利188.07億元，較去年同期激增36.9倍，超越去年全年獲利161.41億元。

位於日本熊本的JASM第1季獲利9.51億元，優於去年同期虧損32.49億元，為台積電熊本第1座晶圓廠於2024年底量產以來首度獲利。

台積電德國德勒斯登廠目前仍在建置階段，持續處於虧損狀態，台積電財報顯示，位於德勒斯登的ESMC第1季虧損2.78億元。

至於政府部助方面，台積電今年第1季取得美國、日本、德國等政府補助款5.05億元，較去年同期的351.49億元減少346.44億元，降幅達98.56%。

台積電美國亞利桑那州第1座晶圓廠於2024年第4季量產4奈米製程，第2座晶圓廠預計2027年下半年量產3奈米製程，第3座廠開始建置，並申請許可建置第4座廠及首座先進封裝廠。台積電規劃在亞利桑那投資1650億美元，建置6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。

台積電日本熊本第1座晶圓廠於2024年底量產，第2座廠營造工程已經展開，原先規劃第2座廠將生產6奈米製程技術，之後改採更先進的3奈米製程技術。台積電德勒斯登廠正在興建，進展良好。

熊本 晶圓廠 台積電

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