星鏈沒來台 林宜敬：競爭對手Amazon LEO明年提供服務

全球低軌衛星龍頭SpaceX旗下Starlink（星鏈）遲未在台落地，數發部部長林宜敬今天透過臉書指出，星鏈認為台灣4G、5G的人口覆蓋率已經超過99%，因此未把台灣列為高優先市場；但未來最大競爭對手Amazon LEO則預計明年上半年在全球提供商業服務，其中也包含台灣。

星鏈是目前世界上最大的低軌衛星通信提供商，技術最為成熟，市占率最高。

林宜敬今天於臉書發文表示，2021年數發部成立之前，星鏈曾經來台與NCC協商提供服務事宜，最後破局。因為依照台灣電信管理法第36條規定，外資在台灣必須透過代理商經營電信事業，而且直接持股比率不得超過49%；當時星鏈態度強硬，堅持要求100%獨資在台營運。

林宜敬表示，數發部最近主動與星鏈聯絡，詢問他們是否仍有來台提供服務的意願以及希望的條件為何。星鏈表示，由於台灣地小人稠，4G跟5G的人口覆蓋率已經超過99%，因此並未將台灣列為高優先市場。

林宜敬認為，這可能是星鏈真正想法，也可能只是談判策略，數發部持續與星鏈積極溝通。

至於是否修改電信法第36條，林宜敬表示，數發部持開放而且積極態度，但是電信法主管機關是NCC，數發部必須尊重NCC。

值得注意的是，Amazon LEO為星鏈未來最大的競爭對手，預計明年上半年在全球提供商業服務，其中也包含台灣。

林宜敬指出，Amazon LEO正積極與代理商合作，為在台灣營運做準備，且未要求台灣修改電信法第36條。

林宜敬表示，依照Amazon LEO的說法，他們與星鏈技術的主要差異，在於衛星之間可以透過雷射光進行傳接通訊（Relay），而不必在收到使用者的訊號之後馬上將訊號連接到地面的通訊站（Gateway），因此，Amazon不用在地面設立密集的通訊站。

也就是說，即使台灣鄰近的國家沒有設立AmazonLEO的通訊站，緊急狀況下，台灣的使用者仍然可以透過衛星接力傳輸的方式，直接連線到美國、日本、或其他國家的網站。

星鏈跟Amazon均聲稱將來會提供手機直連衛星的服務，不過林宜敬表示，據他所知，低軌衛星距離地面仍有500公里左右，手機的訊號相對微弱，衛星的天線不大，所以他們所提供的衛星直連手機服務，頻寬可能有限，主要只能提供文字訊息傳輸。

美國另一家低軌衛星公司AST SpaceMobile使用「跟排球場一樣大的衛星天線」，宣稱可以提供手機直連上網的寬頻服務。AST SpaceMobile技術相對較不成熟，發射衛星的速度也比較慢，但是他們在日本已經跟樂天集團合作，並在去年公開展示手機直連衛星觀看影片的功能。

AST SpaceMobile今年3月與台灣大哥大簽署合作MOU，宣布要透過台灣大哥大在台灣提供低軌衛星通訊服務，包含手機直連衛星的功能。

林宜敬特別指出，AST SpaceMobile也沒有要求台灣修改電信法36條。

林宜敬強調，低軌衛星是一種商業服務，但也牽涉台灣的通訊韌性與國家安全，並涉及談判協商的策略與技巧，有些事情可以公開說，有些事情不方便公開說；他昨天與下週都有重要會議，數發部正積極處理此事。