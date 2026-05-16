快訊

115會考社會／蘇丹內戰入題…試題圖表多、命題靈活 考生：死背無法拿分

不懂產業也能買 靠這招搭便車跟上AI股資金派對

MLB／李灝宇先發2支0選到1保送 老虎靠再見安打終止3連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

星鏈沒來台 林宜敬：競爭對手Amazon LEO明年提供服務

中央社／ 台北16日電

全球低軌衛星龍頭SpaceX旗下Starlink（星鏈）遲未在台落地，數發部部長林宜敬今天透過臉書指出，星鏈認為台灣4G、5G的人口覆蓋率已經超過99%，因此未把台灣列為高優先市場；但未來最大競爭對手Amazon LEO則預計明年上半年在全球提供商業服務，其中也包含台灣。

星鏈是目前世界上最大的低軌衛星通信提供商，技術最為成熟，市占率最高。

林宜敬今天於臉書發文表示，2021年數發部成立之前，星鏈曾經來台與NCC協商提供服務事宜，最後破局。因為依照台灣電信管理法第36條規定，外資在台灣必須透過代理商經營電信事業，而且直接持股比率不得超過49%；當時星鏈態度強硬，堅持要求100%獨資在台營運。

林宜敬表示，數發部最近主動與星鏈聯絡，詢問他們是否仍有來台提供服務的意願以及希望的條件為何。星鏈表示，由於台灣地小人稠，4G跟5G的人口覆蓋率已經超過99%，因此並未將台灣列為高優先市場。

林宜敬認為，這可能是星鏈真正想法，也可能只是談判策略，數發部持續與星鏈積極溝通。

至於是否修改電信法第36條，林宜敬表示，數發部持開放而且積極態度，但是電信法主管機關是NCC，數發部必須尊重NCC。

值得注意的是，Amazon LEO為星鏈未來最大的競爭對手，預計明年上半年在全球提供商業服務，其中也包含台灣。

林宜敬指出，Amazon LEO正積極與代理商合作，為在台灣營運做準備，且未要求台灣修改電信法第36條。

林宜敬表示，依照Amazon LEO的說法，他們與星鏈技術的主要差異，在於衛星之間可以透過雷射光進行傳接通訊（Relay），而不必在收到使用者的訊號之後馬上將訊號連接到地面的通訊站（Gateway），因此，Amazon不用在地面設立密集的通訊站。

也就是說，即使台灣鄰近的國家沒有設立AmazonLEO的通訊站，緊急狀況下，台灣的使用者仍然可以透過衛星接力傳輸的方式，直接連線到美國、日本、或其他國家的網站。

星鏈跟Amazon均聲稱將來會提供手機直連衛星的服務，不過林宜敬表示，據他所知，低軌衛星距離地面仍有500公里左右，手機的訊號相對微弱，衛星的天線不大，所以他們所提供的衛星直連手機服務，頻寬可能有限，主要只能提供文字訊息傳輸。

美國另一家低軌衛星公司AST SpaceMobile使用「跟排球場一樣大的衛星天線」，宣稱可以提供手機直連上網的寬頻服務。AST SpaceMobile技術相對較不成熟，發射衛星的速度也比較慢，但是他們在日本已經跟樂天集團合作，並在去年公開展示手機直連衛星觀看影片的功能。

AST SpaceMobile今年3月與台灣大哥大簽署合作MOU，宣布要透過台灣大哥大在台灣提供低軌衛星通訊服務，包含手機直連衛星的功能。

林宜敬特別指出，AST SpaceMobile也沒有要求台灣修改電信法36條。

林宜敬強調，低軌衛星是一種商業服務，但也牽涉台灣的通訊韌性與國家安全，並涉及談判協商的策略與技巧，有些事情可以公開說，有些事情不方便公開說；他昨天與下週都有重要會議，數發部正積極處理此事。

Starlink 數發部 林宜敬

延伸閱讀

SpaceX 營收訂單旺、股價暴衝 太空衛星 ETF 00910飆6.56%

無人機國家隊赴美參展　35家台廠「打群架」秀實力

中科宇航火箭發射成功

中大與鴻海打造衛星 將搭火箭升空執行通訊實驗

相關新聞

劉揚偉：美中關係沒那麼緊張 電電公會首座TEEMA園區可能落腳墨西哥

電電公會（TEEMA）理事長暨鴻海董事長劉揚偉昨（15）日表示，觀察目前美中談判最新進度，從外部報導來看情勢「不是那麼緊張」，仍要持續關注後續官方正式公告。

OpenAI推新應用 用戶可在手機開發程式 鴻海、廣達等受惠

OpenAI再度推出ChatGPT新應用，用戶可以手機直接使用AI程式設計工具Codex開發程式、調度管理手機檔案，將代理AI功能逐步落實到邊緣設備。因手機周邊設備加入拉高算力需求，法人看好OpenAI與CSP業者都提超資本支出，鴻海、廣達、緯創、緯穎等ODM廠接單動能仍旺盛。

全部都想要！台積電行李箱、電鍋開放「員工自費預購」 價格曝光超佛心

台積電福委會今年推出「好禮6選1」活動，提供員工從6項實用商品中擇一，包括Timberland健走鞋、阿瘦運動鞋、萬國通路28吋行李箱、Timberland後背包、大同公司電鍋，以及面額2000元的福利即享券。消息曝光後引發熱烈討論，其中台積電聯名款大同電鍋更因設計獨特，在網路賣場上更出現9999元的高價。

輝達黃仁勳6月1日登台演講

2026台北國際電腦展（Computex）將在6月2日至5日登場，在AI風潮崛起下，將會有AI運算、機器人／智慧移動、次世代科技等三大展區主題，輝達執行長黃仁勳預計6月1日登台演講，屆時將秀出全新AI伺服器架構，也將釋出更多代理AI發展趨勢。

應材財報、財測優於預期 將攜手台積推進下一代半導體技術

美國半導體設備供應龍頭應用材料（Applied Materials）上季財報以及對本季營收和獲利的預測，均遠超分析師預期，主要因人工智慧（AI）運算與記憶體需求飆升。

科學園區3.0 大帶小闖海外

在全球供應鏈重組與地緣政治風險持續升溫之際，美中談判動向成為業界高度關注的焦點，電電公會理事長劉揚偉表示，針對川習會，看外界報導，覺得美中關係似乎已不若先前緊繃，「看起來不是那麼緊張」，但後續情勢仍須看正式的消息，公會也將持續密切關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。