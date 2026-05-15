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上緯攜羅比芯 攻機器人與機器狗動力系統

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
上緯投控總經理蔡孝德（左）與羅比芯科技總經理龔輝雲（右）簽署戰略合作協議。上緯投控提供
上緯投控總經理蔡孝德（左）與羅比芯科技總經理龔輝雲（右）簽署戰略合作協議。上緯投控提供

上緯投控（3708）15日宣布，與羅比芯科技啟動戰略合作，雙方將以先進封裝材料與異質晶片系統整合的跨域協同開發為主軸，加快落實高功率密度動力系統，在機器人與機器狗等場景中的創新應用。

上緯近年積極落實多引擎發展策略，業務版圖由循環材料延伸至航太及AI（人工智慧）機器人領域。總經理蔡孝德表示，此次攜手羅比芯，將能加速將先進封裝材料導入機器人與無人機等AI智慧平台，共同為次世代動力系統提供兼顧性能與環保的解方。

羅比芯科技總經理龔輝雲則強調，下一代機器人與無人機平台的競爭力，不只來自演算法，更來自底層動力系統在功率密度、熱管理、材料整合及系統驗證性上的整體突破。

羅比芯期待透過此次合作，結合材料與應用夥伴的優勢，加速智慧動力平台從技術驗證走向實際落地與市場應用。

羅比芯主要聚焦「Power+AI+Robotics」核心，建構從上游異質先進封裝（Hybrid Substrate）、中游設計開發（RobiDev、熱評估），到下游無人機推進平台（RobiThrust）與機器人應用的完整產品鏈。

其中，上游端包括先進封裝材料於異質封裝的協同開發；中游端為透過熱評估與驗證機制，協同銜接專業熱模擬前完成前置評估，有效提升雙方的研發效率。下游端則對接無人機推進模組、機器人與機械狗等關節模組場景應用，有效縮短上市時間。

雙方表示，經過幾個月的溝通交流與合作方向盤點。未來將結合上緯的循環材料優勢，與羅比芯的系統整合與異質封裝晶片設計專長，共同快速驗證並推廣市場，未來的模組化產品更將進一步攜手走向國際市場。

上緯 晶片 機器人

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