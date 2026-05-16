聽新聞
0:00 / 0:00

科學園區3.0 大帶小闖海外

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

在全球供應鏈重組與地緣政治風險持續升溫之際，美中談判動向成為業界高度關注的焦點，電電公會理事長劉揚偉表示，針對川習會，看外界報導，覺得美中關係似乎已不若先前緊繃，「看起來不是那麼緊張」，但後續情勢仍須看正式的消息，公會也將持續密切關注。

劉揚偉昨日出席「台灣區電機電子工業同業公會」（ＴＥＥＭＡ）會員大會，他指出，地緣政治引發的供應鏈重組仍在發酵，而台灣科學園區的成功經驗已成為國際爭相邀請的對象。

電電公會也積極推動「ＴＥＥＭＡ科學園區」計畫，以「大帶小」模式協助會員企業進行海外布局，串聯供應鏈上下游夥伴，共同建立具韌性的國際產業聚落。首波規劃包括美國、墨西哥、波蘭及印度等地，並聚焦ＡＩ資料中心、ＡＩ伺服器、高階散熱、智慧能源、邊緣ＡＩ、智慧城市及電動車等重點產業領域。

劉揚偉指出，如果說竹科是一點○、南科是二點○，海外科學園區就是三點○。這類「科學園區三點○」將採「以大帶小」模式，由電電公會、鴻海、中鼎、東元及相關金融機構組成工作團隊共同推動，強化台商海外生產製造能量，並支援中小企業會員廠商在區域市場找到出海口，藉此分散風險建立韌性供應鏈。首波規劃的海外園區將定位為「人工智慧（ＡＩ）賦能」且促進產業升級的園區，此外，供應鏈在地化已成為不可逆的國際發展趨勢。

美國 劉揚偉 中小企業 科學園區

延伸閱讀

美中關係不緊張 劉揚偉喊科學園區3.0：強化AI供應鏈全球在地布局

電電公會劉揚偉：「TEEMA科學園區」首波規畫在美墨、波蘭、印度

劉揚偉：美中談判不是那麼緊張 首座 TEEMA 園區可能落腳墨西哥

中鼎法說會／AI 產業擴張 在建工程近5,000億元

相關新聞

台積電好朋友們訂單強！研華目標Edge AI市占三成當老大 研揚、凌華樂

受惠Agent AI應用加溫，半導體需求大幅擴張，工業電腦廠業績受惠翻揚。研華（2395）董事長劉克振指出，研華期望在Edge AI目標產業取得30%市占率，美國是研華最大市場，其中業績大好原因就是半導體設備需求擴張，簡單來說，就是「台積電（2330）用的設備」，是研華內部認定最高價值市場。

劉揚偉：美中談判不是那麼緊張 首座 TEEMA 園區可能落腳墨西哥

電電公會（TEEMA）15日舉行年會，電電公會理事長暨鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，觀察目前美中談判最新觀察，外部報導顯示情勢「不是那麼緊張」，但仍需持續關注是否有正式宣布。至於TEEMA科學園區在全球布局進度，首座TEEMA園區最早可能落腳墨西哥，其他美國、波蘭與印度等地也表達高度興趣。

全部都想要！台積電行李箱、電鍋開放「員工自費預購」 價格曝光超佛心

台積電福委會今年推出「好禮6選1」活動，提供員工從6項實用商品中擇一，包括Timberland健走鞋、阿瘦運動鞋、萬國通路28吋行李箱、Timberland後背包、大同公司電鍋，以及面額2000元的福利即享券。消息曝光後引發熱烈討論，其中台積電聯名款大同電鍋更因設計獨特，在網路賣場上更出現9999元的高價。

科學園區3.0 大帶小闖海外

在全球供應鏈重組與地緣政治風險持續升溫之際，美中談判動向成為業界高度關注的焦點，電電公會理事長劉揚偉表示，針對川習會，看外界報導，覺得美中關係似乎已不若先前緊繃，「看起來不是那麼緊張」，但後續情勢仍須看正式的消息，公會也將持續密切關注。

上緯攜羅比芯 攻機器人與機器狗動力系統

上緯投控（3708）15日宣布，與羅比芯科技啟動戰略合作，雙方將以先進封裝材料與異質晶片系統整合的跨域協同開發為主軸，加快落實高功率密度動力系統，在機器人與機器狗等場景中的創新應用。

南亞完成首波南電持股處分 交易金額133.71億元

南亞（1303）15日補充公告處分南電股票進度，已自3月19日至5月15日完成首波股票處分，交易數量19,385張，平均每股交易價格689.78元，交易總金額133.71億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。