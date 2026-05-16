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應材財報、財測優於預期 將攜手台積推進下一代半導體技術

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
應材財報財測優於預期，台鏈受惠。
應材財報財測優於預期，台鏈受惠。

美國半導體設備供應龍頭應用材料（Applied Materials）上季財報以及對本季營收和獲利的預測，均遠超分析師預期，主要因人工智慧（AI）運算與記憶體需求飆升。

應材在美股14日盤後表示，展望本季（5到7月，公司會計年度第3季），營收估計約89.5億美元，剔除特定項目調整後的每股盈餘約3.36美元，市場原預期本季營收為81.5億美元，每股盈餘2.88美元。

應材各季營收
應材各季營收

上季營收與獲利也都優於市場預期；營收年增11%至79.1億美元，剔除特定項目後的每股盈餘增至2.86美元；分析師的估計平均值則是營收76.7億美元，每股盈餘為2.68美元。

看好AI晶片商機長期需求，應材近期宣布與台積電（2330）攜手，合作推進下一代半導體技術（先進製程與封裝），應材財報報喜，在台合作供應鏈包括京鼎、弘塑、漢唐、帆宣等都受惠於客戶擴大建置與旺盛的技術需求。

應材執行長迪克森表示，AI需求大爆發已使公司毛利率升到25年多來最高水準，半導體設備業務2026年全年的銷售成長也將因此超過30%，優於先前預估的增長20%，先進封裝相關業務營收更將大幅成長超過50%。

為因應市場需求激增，應材已開始擴大生產投資。迪克森強調，公司目前的製造產能「基本上已經翻倍」。他說，公司將利用對未來訂單的可見度，確保產品擁有充足的零組件供應，同時也會培訓更多服務工程師，支援持續成長的需求。

迪克森說：「這波AI運算需求將成為持續多年的成長動能。我們的客戶已提供長達八個季度的預測。因此我們對長期市場的能見度，比我進入這個產業以來的任何時候都更高。」

應材股價在美股15日早盤開低走低，下跌約1.7%，與大盤同步走弱。截至14日收盤，應材股價今年來累計上漲71%，與費城半導體指數走勢大致相符。

營收 應材 半導體

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