劉揚偉：美中關係沒那麼緊張 電電公會首座TEEMA園區可能落腳墨西哥

電電公會（TEEMA）理事長暨鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（15）日表示，觀察目前美中談判最新進度，從外部報導來看情勢「不是那麼緊張」，仍要持續關注後續官方正式公告。

為因應地緣政治風險與供應鏈重組，電電公會力推TEEMA科學園區，先前對墨西哥、美國、波蘭與印度等地都有高度興趣，預期第一座TEEMA園區可能落地墨西哥，協助公會會員廠商開拓當地市場。

鴻海董事長劉揚偉談話重點

電電公會昨舉行27屆第二次會員大會，經濟部長龔明鑫、工總等單位參與。劉揚偉受訪問時提出以上說法。

他說，從報導看來（美中）狀況不是那麼緊張，但要關注雙方正式聲明。公會持續作為會員廠商的後盾，推動海外科學園區的實質落地，爭取最有利進駐條件，希望透過在地化園區布局，協助台商應對地緣政治與能源成本波動，強化全球供應鏈韌性。

在可能的地點部分，劉揚偉表示，墨西哥應該選定在索諾納州（Sonora），公會已勘查三次，為最早啟動討論且進展較快的合作國家，落地可能最快。美國以亞利桑那州與德州為主，這兩州各有若干備選地點，已於過去兩、三周進行初步探勘，尚未決定最終區域；印度及波蘭等地還在積極選址。

他強調，台灣科學園區模式成效顯著，多國主動詢問與邀請，都對TEEMA園區表示歡迎，後續將與各國就園區建設條件、作法談清楚後，再對台灣不同公協會啟動招商，公開各園區條件，鼓勵台灣廠商投資，擴大當地市場。

對最近能源價格波動對產業可能產生，他則分為三層次，分別是系統（System）、模組（Module）、零組件（Component）說明。受原物料與油價上漲，對零組件有影響但幅度有限；模組受到的影響最大，因需採購多種零件，成本上升最明顯；系統組裝業因零組件多由客戶提供，是客戶吸收零組件漲價，對代工費用影響非常小。