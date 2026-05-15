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南亞完成首波南電持股處分 交易金額133.71億元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

南亞（1303）15日補充公告處分南電股票進度，已自3月19日至5月15日完成首波股票處分，交易數量19,385張，平均每股交易價格689.78元，交易總金額133.71億元。

南亞董事會先前通過，擬於3月12日至12月31日止，處分手中的南亞科持股30,986張及南電持股19,385張，以充實營運資金、強化財務結構，並考量提高南亞科、南電股票流通數。據15日公告內容，南亞目前仍持有南電3.93億餘張股，股持股比例為60.97%。南亞仍為南電第一大股東，不影響控制權。

南亞先前提到，AI（人工智慧）技術不斷進化，與雲端服務業深度融合，產值急速擴張，相關企業持續進行軟硬體投資，造就電子材料產品有利的經營環境，推動南亞CCL、銅箔、玻纖布，以及子公司南電的ABF載板、BT載板出貨揚升。

除南電外，南亞旗下也持有南亞科（2408），此外更有電子材料轉型題材。南亞指出，獲利動能來自電子三大領域：南亞電子材料、子公司南電，以及轉投資的南亞科。在AI浪潮急速推進之下，雲端服務、資料中心業者大舉擴張資本支出，而高速網通、存儲設施、 邊緣運算、電源控制之需求也不斷升級，相關材料供不應求、業績大幅成長。

南亞積極推進高值化轉型，電子材料已占整體營收逾五成。展望第2季，南亞表示，受惠AI伺服器、高效能運算與高速網通等需求暢旺，帶動中高階電子材料供不應求，且一般性產品亦出現供給缺口，下游備庫意願轉強，預估第2季銅箔、玻纖絲、布、銅箔基板、載板等產品量、價齊揚，預期營收可望再成長。

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