輝達黃仁勳6月1日登台演講

在全球供應鏈重組與地緣政治風險持續升溫之際，美中談判動向成為業界高度關注的焦點，電電公會理事長劉揚偉表示，針對川習會，看外界報導，覺得美中關係似乎已不若先前緊繃，「看起來不是那麼緊張」，但後續情勢仍須看正式的消息，公會也將持續密切關注。

2026-05-16 00:00