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輝達黃仁勳6月1日登台演講
2026台北國際電腦展（Computex）將在6月2日至5日登場，在AI風潮崛起下，將會有AI運算、機器人／智慧移動、次世代科技等三大展區主題，輝達執行長黃仁勳預計6月1日登台演講，屆時將秀出全新AI伺服器架構，也將釋出更多代理AI發展趨勢。
超微執行長蘇姿丰則將提前在5月22日演講，可望對外宣布AI伺服器市場發展藍圖，與超微在AI市場的展望及布局。另外，Arm、英特爾、高通、Marvell等科技大廠，也將有公司總裁及執行長等大咖登台演講，預期會議內容同樣圍繞在AI市場未來走向。
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