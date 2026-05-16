OpenAI推新應用 用戶可在手機開發程式 鴻海、廣達等受惠

OpenAI再度推出ChatGPT新應用，用戶可以手機直接使用AI程式設計工具Codex開發程式、調度管理手機檔案，將代理AI功能逐步落實到邊緣設備。因手機周邊設備加入拉高算力需求，法人看好OpenAI與CSP業者都提超資本支出，鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎等ODM廠接單動能仍旺盛。

OpenAI在ChatGPT手機應用程式推出Codex，使用者可以隨時掌握工作進度。OpenAI指出，Codex在使用者筆電、開發主機或遠端環境中執行工作時，用戶能保持同步操作及監督。OpenAI指出，目前每周已有超過400萬人使用Codex，代理AI工作已經開始進行更長時間的工作流程。

OpenAI的Codex服務已經支援蘋果iOS、Google的Android系統，可提供Windows、MacOS等作業軟體使用，全面搶攻全球高達13億的代理AI應用市場。

OpenAI每周活躍用戶5億人以上，OpenAI不斷釋出AI算力吃緊的訊號，強化與雲端服務大廠（CSP）的合作關係，先前與甲骨文簽署五年的AI算力合約，預計到2029年將採用至少10GW的AI算力規模，總投資金額將上看3,000億美元。其他如微軟、亞馬遜AWS等CSP廠也可望成為OpenAI的AI算力供應商。

OpenAI持續推動將AI功能擴及一般用戶、爭取企業導入，AI算力需求不斷增加，帶動雲端廠商對AI伺服器委外代工訂單成長。