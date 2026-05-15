遠傳攜手供應商推動永續生態系 共築淨零競爭力

遠傳（4904）表示，持續透過世界級永續表現，與供應鏈夥伴共同成長，15日舉辦第三屆「永續治理工作坊」，邀集供應商夥伴與永續轉型專家深化交流，並透過制度化培力與實務輔導，協助供應鏈夥伴全面提升ESG永續治理能力，展現將永續實力轉化為共同價值鏈成長動能的重要角色。

遠傳總經理井琪表示，遠傳長期以國際最高標準自我要求，最新公布「道瓊領先指數（DJBIC）」評分為全球電信業第一，遠傳的目標不只是把自身表現做到最好，更透過世界級永續治理經驗，系統性帶動供應鏈夥伴們一起升級，曾參與前兩屆「永續治理工作坊」的供應商，後續在ESG風險自評的表現都明顯提升，期待與供應商一同持續提升ESG永續治理能力。

遠傳本屆「永續治理工作坊」再度邀請勤業眾信永續轉型顧問團隊擔任講師，從中小企業實務需求出發，說明如何將永續策略融入日常營運與決策流程，並分享具體可行的ESG治理政策與執行做法。活動中亦安排個別輔導諮詢，由顧問團隊手把手協助供應商檢視自身永續治理現況，針對制度建置、風險評估、碳管理與資訊揭露等常見痛點，提出具體改善建議，加速治理能力升級。

除集中式永續治理工作坊外，遠傳指出，今年亦於台北、台中、高雄三地舉辦「供應鏈永續增能工作坊」，協助中小企業夥伴編製永續報告書，系統性培養永續管理與溝通能力，深化供應鏈永續文化與意識。除上述工作坊，遠傳也持續將永續準則納入採購流程，並持續進行供應鏈碳盤查，已連續兩年碳排下降超過5%，顯示制度化管理與夥伴協作，正讓減碳成果逐步落地。

遠傳打造永續供應鏈努力，亦獲得國際肯定，除於CDP「氣候變遷」類別榮獲最高等級「領導A級」外；更連續五年獲得CDP「供應商議合管理」最高「領導A級」，為台灣電信業唯一達成此重要里程碑的企業。

此外，標普全球近日最新公布「道瓊領先指數」（DJBIC）成分股名單，遠傳自全球超過3,600家企業中脫穎而出，蟬聯入選「世界指數」與「新興市場指數」成分股，並於兩大指數中同時名列全球電信業第一，更連續三年蟬聯競爭最激烈的「世界指數」電信產業之冠；遠傳也同步入選標普《2026永續年鑑》，名列全球前1%電信企業。