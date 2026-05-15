快訊

台灣恐迎挑戰？川習會落幕 國策院董事長分析「中共未來方向」吐憂心

老父遺囑土地全留小女兒沒用 踩這條法律紅線要吐回數百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

遠傳攜手供應商推動永續生態系 共築淨零競爭力

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）表示，持續透過世界級永續表現，與供應鏈夥伴共同成長，15日舉辦第三屆「永續治理工作坊」，邀集供應商夥伴與永續轉型專家深化交流，並透過制度化培力與實務輔導，協助供應鏈夥伴全面提升ESG永續治理能力，展現將永續實力轉化為共同價值鏈成長動能的重要角色。

遠傳總經理井琪表示，遠傳長期以國際最高標準自我要求，最新公布「道瓊領先指數（DJBIC）」評分為全球電信業第一，遠傳的目標不只是把自身表現做到最好，更透過世界級永續治理經驗，系統性帶動供應鏈夥伴們一起升級，曾參與前兩屆「永續治理工作坊」的供應商，後續在ESG風險自評的表現都明顯提升，期待與供應商一同持續提升ESG永續治理能力。

遠傳本屆「永續治理工作坊」再度邀請勤業眾信永續轉型顧問團隊擔任講師，從中小企業實務需求出發，說明如何將永續策略融入日常營運與決策流程，並分享具體可行的ESG治理政策與執行做法。活動中亦安排個別輔導諮詢，由顧問團隊手把手協助供應商檢視自身永續治理現況，針對制度建置、風險評估、碳管理與資訊揭露等常見痛點，提出具體改善建議，加速治理能力升級。

除集中式永續治理工作坊外，遠傳指出，今年亦於台北、台中、高雄三地舉辦「供應鏈永續增能工作坊」，協助中小企業夥伴編製永續報告書，系統性培養永續管理與溝通能力，深化供應鏈永續文化與意識。除上述工作坊，遠傳也持續將永續準則納入採購流程，並持續進行供應鏈碳盤查，已連續兩年碳排下降超過5%，顯示制度化管理與夥伴協作，正讓減碳成果逐步落地。

遠傳打造永續供應鏈努力，亦獲得國際肯定，除於CDP「氣候變遷」類別榮獲最高等級「領導A級」外；更連續五年獲得CDP「供應商議合管理」最高「領導A級」，為台灣電信業唯一達成此重要里程碑的企業。

此外，標普全球近日最新公布「道瓊領先指數」（DJBIC）成分股名單，遠傳自全球超過3,600家企業中脫穎而出，蟬聯入選「世界指數」與「新興市場指數」成分股，並於兩大指數中同時名列全球電信業第一，更連續三年蟬聯競爭最激烈的「世界指數」電信產業之冠；遠傳也同步入選標普《2026永續年鑑》，名列全球前1%電信企業。

遠傳 競爭力 井琪

延伸閱讀

標普永續年鑑／華航九度入選標普永續年鑑

中華電 ESG治理卓越

Extel評比 富邦金蔡明興獲選最佳CEO

Extel評比 台灣大最受尊崇企業

相關新聞

台積電好朋友們訂單強！研華目標Edge AI市占三成當老大 研揚、凌華樂

受惠Agent AI應用加溫，半導體需求大幅擴張，工業電腦廠業績受惠翻揚。研華（2395）董事長劉克振指出，研華期望在Edge AI目標產業取得30%市占率，美國是研華最大市場，其中業績大好原因就是半導體設備需求擴張，簡單來說，就是「台積電（2330）用的設備」，是研華內部認定最高價值市場。

劉揚偉：美中談判不是那麼緊張 首座 TEEMA 園區可能落腳墨西哥

電電公會（TEEMA）15日舉行年會，電電公會理事長暨鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，觀察目前美中談判最新觀察，外部報導顯示情勢「不是那麼緊張」，但仍需持續關注是否有正式宣布。至於TEEMA科學園區在全球布局進度，首座TEEMA園區最早可能落腳墨西哥，其他美國、波蘭與印度等地也表達高度興趣。

全部都想要！台積電行李箱、電鍋開放「員工自費預購」 價格曝光超佛心

台積電福委會今年推出「好禮6選1」活動，提供員工從6項實用商品中擇一，包括Timberland健走鞋、阿瘦運動鞋、萬國通路28吋行李箱、Timberland後背包、大同公司電鍋，以及面額2000元的福利即享券。消息曝光後引發熱烈討論，其中台積電聯名款大同電鍋更因設計獨特，在網路賣場上更出現9999元的高價。

電電公會劉揚偉：「TEEMA科學園區」首波規畫在美墨、波蘭、印度

電電公會（TEEMA）今天舉行會員代表大會，理事長劉揚偉表示，近年全球經濟受到地緣政治、供應鏈重組及通膨壓力等因素影響，市場變化快速，但人工智慧(AI)、高效能運算與雲端應用快速崛起，已成為驅動全球經濟成長的重要核心動能。台灣憑藉半導體、ICT與AI供應鏈優勢，在全球科技產業中持續扮演關鍵角色，展現高度韌性與競爭力。

智邦出售有小輝達之稱的「Astera Labs」全部持股 交易金額逾54億元

網通大廠智邦（2345）代子公司Accton Investment公告出售Astera Labs（那斯達克：ALAB）全部持股，每股交易價格為188.41美元，交易金額達1.72億美元（折台幣54.37億元），不影響損益。

南亞科向ASM JAPAN K.K.購入設備 金額20.47億元

南亞科（2408）15日公告向ASM JAPAN K.K.購入一批機器設備，交易總金額約新台幣20.47億元，將作為生產用途。業界解讀，南亞科持續推進製程升級與強化產能布局，為後續景氣復甦及AI應用需求升溫預作準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。