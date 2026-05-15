快訊

台灣恐迎挑戰？川習會落幕 國策院董事長分析「中共未來方向」吐憂心

老父遺囑土地全留小女兒沒用 踩這條法律紅線要吐回數百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

電電公會劉揚偉：「TEEMA科學園區」首波規畫在美墨、波蘭、印度

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
在AI產業全球的發展上，電電公會主導的TEEMA科學園區持續在全球布局，電電公會理事長暨鴻海董事長劉揚偉今天在年會表示，目前腳步最快的是先落腳在墨西哥。 記者潘俊宏／攝影
在AI產業全球的發展上，電電公會主導的TEEMA科學園區持續在全球布局，電電公會理事長暨鴻海董事長劉揚偉今天在年會表示，目前腳步最快的是先落腳在墨西哥。 記者潘俊宏／攝影

電電公會（TEEMA）今天舉行會員代表大會，理事長劉揚偉表示，近年全球經濟受到地緣政治、供應鏈重組及通膨壓力等因素影響，市場變化快速，但人工智慧(AI)、高效能運算與雲端應用快速崛起，已成為驅動全球經濟成長的重要核心動能。台灣憑藉半導體、ICT與AI供應鏈優勢，在全球科技產業中持續扮演關鍵角色，展現高度韌性與競爭力。

劉揚偉指出，2025年台灣電機電子產業產值達新台幣11.06兆元，較前年成長29.2%，占整體製造業產值比重突破52%，其中94%產值由電電公會會員企業貢獻，顯示ICT產業已成為推動國家經濟成長與全球科技供應鏈的重要支柱。

面對全球供應鏈重組趨勢，TEEMA積極推動「TEEMA科學園區」計畫，以「大帶小」模式協助會員企業進行海外布局，串聯供應鏈上下游夥伴，共同建立具韌性的國際產業聚落。目前首波規劃包括美國、墨西哥、波蘭印度等地，並聚焦AI資料中心、AI伺服器、高階散熱、智慧能源、邊緣AI、智慧城市及電動車等重點產業領域。

劉揚偉表示，今年已二度前往墨西哥Sonora州進行實地調研，並配合美國SelectUSA活動，赴亞利桑納州及德州考察投資環境。同時，在經濟部支持下，由TEEMA代表與經濟部簽署美國科學園區合作備忘錄(MOU)，未來將共同協助ICT業者強化海外布局與在地供應鏈鏈結。

除了推動全球布局外，TEEMA也持續深化會員服務與產業鏈結，公會舉辦了「TEEMA典範分享講堂」、推動《電電時代》月刊改版、辦理國際展覽與AI產業論壇，並與機械公會、工具機公會、電腦公會等共同成立「台灣AI機器人產業大聯盟」，積極推動AI、智慧製造、淨零轉型與數位升級等產業發展方向。

在國際合作方面，TEEMA持續深化與美國、日本、歐洲及東南亞等地產業交流，透過海外參訪、論壇及商機媒合活動，協助會員掌握全球供應鏈重組與新興市場商機。未來將持續配合政府政策，推動供應鏈韌性、淨零轉型及AI應用發展，強化台灣科技產業在全球市場中的競爭優勢。

劉揚偉說，TEEMA將持續以「分享、合作、共榮」之理念扮演政府與產業之間的重要橋樑，攜手會員企業面對全球經貿與科技變局，打造更具韌性與永續競爭力的產業生態系，推動台灣ICT產業升級轉型與擴大國際地位影響力。

印度 波蘭 劉揚偉

延伸閱讀

美中關係不緊張 劉揚偉喊科學園區3.0：強化AI供應鏈全球在地布局

劉揚偉：美中談判不是那麼緊張 首座 TEEMA 園區可能落腳墨西哥

龔明鑫：今年 GDP 可望站穩7% 電電公會成最大功臣

中鼎法說會／AI 產業擴張 在建工程近5,000億元

相關新聞

台積電好朋友們訂單強！研華目標Edge AI市占三成當老大 研揚、凌華樂

受惠Agent AI應用加溫，半導體需求大幅擴張，工業電腦廠業績受惠翻揚。研華（2395）董事長劉克振指出，研華期望在Edge AI目標產業取得30%市占率，美國是研華最大市場，其中業績大好原因就是半導體設備需求擴張，簡單來說，就是「台積電（2330）用的設備」，是研華內部認定最高價值市場。

劉揚偉：美中談判不是那麼緊張 首座 TEEMA 園區可能落腳墨西哥

電電公會（TEEMA）15日舉行年會，電電公會理事長暨鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，觀察目前美中談判最新觀察，外部報導顯示情勢「不是那麼緊張」，但仍需持續關注是否有正式宣布。至於TEEMA科學園區在全球布局進度，首座TEEMA園區最早可能落腳墨西哥，其他美國、波蘭與印度等地也表達高度興趣。

全部都想要！台積電行李箱、電鍋開放「員工自費預購」 價格曝光超佛心

台積電福委會今年推出「好禮6選1」活動，提供員工從6項實用商品中擇一，包括Timberland健走鞋、阿瘦運動鞋、萬國通路28吋行李箱、Timberland後背包、大同公司電鍋，以及面額2000元的福利即享券。消息曝光後引發熱烈討論，其中台積電聯名款大同電鍋更因設計獨特，在網路賣場上更出現9999元的高價。

電電公會劉揚偉：「TEEMA科學園區」首波規畫在美墨、波蘭、印度

電電公會（TEEMA）今天舉行會員代表大會，理事長劉揚偉表示，近年全球經濟受到地緣政治、供應鏈重組及通膨壓力等因素影響，市場變化快速，但人工智慧(AI)、高效能運算與雲端應用快速崛起，已成為驅動全球經濟成長的重要核心動能。台灣憑藉半導體、ICT與AI供應鏈優勢，在全球科技產業中持續扮演關鍵角色，展現高度韌性與競爭力。

智邦出售有小輝達之稱的「Astera Labs」全部持股 交易金額逾54億元

網通大廠智邦（2345）代子公司Accton Investment公告出售Astera Labs（那斯達克：ALAB）全部持股，每股交易價格為188.41美元，交易金額達1.72億美元（折台幣54.37億元），不影響損益。

南亞科向ASM JAPAN K.K.購入設備 金額20.47億元

南亞科（2408）15日公告向ASM JAPAN K.K.購入一批機器設備，交易總金額約新台幣20.47億元，將作為生產用途。業界解讀，南亞科持續推進製程升級與強化產能布局，為後續景氣復甦及AI應用需求升溫預作準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。