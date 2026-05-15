智邦出售有小輝達之稱的「Astera Labs」全部持股 交易金額逾54億元

網通大廠智邦（2345）代子公司Accton Investment公告出售Astera Labs（那斯達克：ALAB）全部持股，每股交易價格為188.41美元，交易金額達1.72億美元（折台幣54.37億元），不影響損益。

Astera Labs素有小輝達之稱，是新興的AI公司，主打AI伺服器超速傳輸介面連接解決方案，2017自車庫創業以來，才短短幾年，今年3月正式在那斯達克掛牌，主要合作夥伴包含AMD、英特爾（Intel）及輝達（NVIDIA）。

Astera Labs於2025年3月IPO價格約36美元，去年股價最高達262美元，近期股價則為228美元附近。

智邦董事會於2025年3月中旬就透過子公司Accton Investment出售Astera Labs。15日智邦代子公司Accton Investment補充公告，於2025年10月30日至2026年5月15日出售Astera Labs。

智邦公告，處分Astera Labs交易數量為91.5萬股，每股188.41美元，交易金額達1.72億美元，保留盈餘影響數1.72億美元，不影響損益。

近期智邦持續擴大全球生產基地布局，日前董事會也通過多筆預算案，包含通過越南智邦的預算案，擬投入4,700萬美元（折合台幣14.82億元）；增購生產設備案，預計投入19.73億元，自2026年第3季起分階段完成；更通過因應未來產品需求，設置實驗室案，預計投入金額近3.36億元。