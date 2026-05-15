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Meta更新一站式「家庭中心」 助家長守護青少年網路安全

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

隨青少年上網伴隨而來的網路安全議題，已成為各界關注的焦點。為協助家長守護孩子的網路安全，Meta在台灣推出「家庭中心」全新功能，讓已啟用監護功能的家長直接在同一處集中管理，全面掌握青少年在 Instagram、Facebook、Messenger及Meta Horizon上的活動。

Meta攜手衛生福利部、數位發展部、國家通訊傳播委員會、iWIN網路內容防護機構及台灣展翅協會，協助家長瞭解並善用平台內建的適齡保護措施，包括預設私密、不公開帳號、最嚴格的訊息設定、螢幕使用時間管理，以及適齡內容設定等功能。

對於青少年網路安全議題，Meta進行廣泛研究，並深入諮詢家長社群與專家意見，發現家長對於孩子使用社群平台最關心的三大問題，分別是：「誰在與孩子聯繫或互動」、「孩子花了多少時間在螢幕上」，以及「孩子在網路上看到什麼內容」。Meta 為 Instagram、Facebook 及 Messenger 設計「青少年帳號」，內建預設適齡保護。包括青少年帳號預設為私密不公開帳號，青少年只能收到已追蹤或已建立連結對象的訊息；經系統判定經常分享不適齡內容的帳號，無法追蹤青少年或向其發送私訊。家長可設定每日使用時間上限與就寢時間前的暫停通知，當青少年接近使用上限時，會收到休息提醒，也將自動啟動勿擾的「睡眠模式」。在內容設定方面，Instagram參考13+電影分級標準及家長回饋，更新適齡內容守則，預設隱藏或不推薦含有性暗示、血腥暴力、不雅言語或描繪高風險行為的內容。家長也可以在Instagram上設定更嚴格的瀏覽體驗，選擇提供額外管控的「限制內容」設定。未來數月，此項功能在台灣也將於Facebook 上線。

Meta已開始推出「家庭中心」的更新功能，將 Instagram、Facebook 、 Messenger及Meta Horizon上所有受監護的青少年帳號整合於同一處。家長與監護人只需發送一次邀請，即可跨平台監護青少年在所有 App 上的使用情況，輕鬆在同一處查找並管理孩子的安全設定。以美國為例，在Instagram上啟用監護功能的青少年，人數較去年成長超過一倍。

網路 數位發展部

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