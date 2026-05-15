南亞科向ASM JAPAN K.K.購入設備 金額20.47億元

南亞科（2408）15日公告向ASM JAPAN K.K.購入一批機器設備，交易總金額約新台幣20.47億元，將作為生產用途。業界解讀，南亞科持續推進製程升級與強化產能布局，為後續景氣復甦及AI應用需求升溫預作準備。

南亞科指出，本次設備採購期間自115年3月26日至5月15日，經董事長核決後拍板定案，交易方式採比價與議價進行，並依廠商報價及公司核決權限辦理。由於ASM為全球半導體設備供應商之一，業界推測，此次採購設備可能與先進封裝、製程優化及DRAM產線升級有關。

隨著AI伺服器、高效能運算（HPC）與邊緣運算需求快速成長，記憶體產業景氣逐步回溫，DRAM價格今年以來也呈現止跌反彈態勢。法人認為，南亞科在歷經過去兩年產業庫存調整後，營運已逐步走出谷底，未來將受惠於AI帶動的高容量記憶體需求。

展望後市，南亞科持續聚焦10奈米級製程推進，同時強化DDR5及高階產品布局，以提升產品組合與毛利率表現。