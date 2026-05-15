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華碩ROG 20周年限時召集令 於三創園區舉行新品試玩會

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國，自即日起一連三天於台北三創生活園區舉辦「玩家共和國：創世源碼2026」新品試玩會。華碩／提供
華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國，自即日起一連三天於台北三創生活園區舉辦「玩家共和國：創世源碼2026」新品試玩會。華碩／提供

華碩（2357）旗下電競領導品牌ROG玩家共和國，今年迎來成軍二十周年，為與廣大玩粉同慶分享喜悅，自即15日起一連三天於台北三創生活園區舉辦「玩家共和國：創世源碼2026」新品試玩會。

華碩表示，新品試玩會堅強陣容包括：向ROG第一張傳奇主機板致敬的ROG CROSSHAIR 2006、ROG ARCANA DDR5 20周年限量紀念款記憶體、全球首支240Hz micro-OLED電競AR眼鏡ROG XREAL R1，以及ROG Strix SLC / LC IV系列一體式水冷散熱器、ROG NUC 16迷你電競桌機與推出熔岩紅新色的ROG Falchion Ace 75 HE電競鍵盤。

同時，華碩亦特別發布「ROG 20」限時召集令，只要是和ROG一樣在2006年出生的民眾，現場完成任務，除能獲得「ROG OMNI抱枕 + 20周年紀念貼紙」，還有機會以20元購入全新ROG CROSSHAIR 2006主機板。

華碩 電競

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