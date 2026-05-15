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圓展攜手桃子腳國中小 展現遠距AI教學成果

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北即時報導

由菲律賓教育部局長與大學校方代表以及東南亞教育部長組織（SEAMEO Innotech）代表組成的12人參訪團，日前蒞臨新北市立桃子腳國民中小學，實地觀摩由圓展（3669）建置的AI影音智慧教室，了解臺灣教育科技在教學現場的應用與數位轉型成果。

圓展表示，臺灣以及許多東南亞的國家，因地理環境多為群島型態，加上城鄉資源分布不均，長期面臨師資短缺與教學品質落差的挑戰，遠距與混成教學已成為不可或缺的教育模式。然而，過往遠距教學常受限互動不足與收音不佳，導致學生參與度低落、學習動機不足，成為各國推動教育數位轉型的重要瓶頸。

此次活動由數位發展部數位產業署與台北市電腦商業同業公會（TCA）統籌規劃，推動「HiEDU 智慧內容創新應用發展計畫」，整合產業資源與國際鏈結，串聯教育場域實地示範，促進臺灣AI教學方案拓展國際市場與跨國合作。

參訪團實地體驗圓展打造的「影像＋聲音追蹤」智慧教室，整合自動追蹤攝影機、影音控制盒與Audio-Technica 鐵三角波束成形麥克風，展現 AI 應用於混成教學的互動性與效能。不同於傳統遠距教學僅能單一角度觀看教室全景，此套系統可即時依據發言者自動追蹤畫面，無論教師走動授課或學生發言討論，皆能被完整呈現，讓遠端老師亦如同親臨現場。這樣的即時互動體驗，正是參訪團成員在現場觀摩時發出讚嘆的關鍵原因。透過聲音或人形AI追蹤，打造高互動學習環境，讓參訪團深入體驗智慧教室於實際教學中的運作模式。

圓展表示，此次參訪有助建立臺灣與東南亞教育單位的合作基礎，並探討將臺灣 AI 教學方案導入當地，協助推動教育數位轉型與數位平權，深化跨國教育合作契機。未來，透過持續的國際交流與實務驗證，臺灣智慧教室解決方案有望成為支援全球教育數位落差的重要推手。

東南亞 遠距教學 科技

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