助攻半導體先進封裝材料國產化 華旭先進布局玻璃基板市場

AI與高效運算需求迎來爆發式成長，帶動國內半導體關鍵材料與智慧製造投資熱潮。投資台灣事務所15日通過6家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的華旭先進、歐宏光電，以及中小企業方案的固安特精工、鈦郁工業、龍德機械工業、銘崎生物科技。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,751家企業投資約2兆6,474億元，後續尚有29家廠商排隊待審。

半導體材料與先進散熱解決方案專業供應商華旭先進，業務涵蓋高純度多晶矽再生、第三代半導體（碳化矽）晶圓處理及磊晶服務。投資台灣事務所指出，看好全球AI浪潮，華旭先進規劃於台中產業園區廠區內新增先進封裝材料「玻璃基板」產線，並於進料與檢測端導入雙重AI視覺技術，建立數位生產履歷與異常偵測演算。此舉不僅優化製程良率、落實綠色節能，更有助於我國實現半導體關鍵材料與製程國產化。

歐宏光電致力於發展奈米多層膜技術，產品廣泛應用於光學薄膜與特殊包裝，且產品屬於全部可回收材質。投資台灣事務所表示，歐宏光電規劃於桃園新屋區增設產線，生產增亮膜與裝飾膜，並增聘16名員工。產線將導入感測器、AI影像辨識與數據分析平台，同時設置太陽能發電設施，積極降低碳排放。

在軍工與精密機械方面，投資台灣事務所提及，固安特精工專精於防護車廂設計開發與機電整合，規劃投資約1.1億元興建新廠，建置人臉辨識與AI技術提升廠區資安防護。高階金屬成型廠鈦郁工業規劃投資約0.4億元，於台中后里廠區導入雲端數位管理與AI熱補償技術建置智慧產線，預計新增6名就業機會，在國際自行車市場建立長期競爭優勢。

全球實木皮自動化加工設備龍頭之一的龍德機械工業，則計劃投資約3.5億元於台中潭子聚興產業園區興建低碳新廠，運用AI優化製程與售後服務。

國內營養保健原料出口龍頭銘崎生物科技，因應市場少量多樣及快速出貨趨勢，決定投資約8.6億元於嘉義大埔美智慧型工業園區興建新廠，增設發酵萃取與小包裝產線，預計增加44名就業機會，導入AI技術優化製程與品質監測。投資台灣事務所指出，此舉可進一步鞏固我國保健食品原料供應鏈的國際地位。