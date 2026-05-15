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ROG 20周年限時召集 六大新品搶先玩！

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
ROG CROSSHAIR 2006主機板，向傳奇致敬。圖／業者提供
ROG CROSSHAIR 2006主機板，向傳奇致敬。圖／業者提供

華碩（2357）旗下電競領導品牌ROG玩家共和國，今年迎來成軍二十周年，為與廣大玩粉同慶分享喜悅，自即日起一連三天於台北三創生活園區舉辦「玩家共和國：創世源碼2026」新品試玩會，堅強陣容包括：CROSSHAIR 2006主機板、20周年限量紀念款記憶體、一體式水冷散熱器、電競AR眼鏡、迷你電競桌機及電競鍵盤。

CROSSHAIR 2006主要是向ROG第一張傳奇主機板致敬所開發出的新產品，ROG ARCANA DDR5 20周年限量紀念款記憶體則是歡慶ROG 20周年所特別推出，融入ROG Edition 20專屬設計語彙和Aura Sync燈效，再現非凡工藝。

全球首支240Hz micro-OLED電競AR眼鏡ROG XREAL R1，可呈現高達171吋虛擬大螢幕的ROG XREAL R1，搭載原生3DoF影像空間定位技術，具備懸停（Anchor）、跟隨（Follow）兩種顯示模式，並內建即時2D轉3D功能，以強化影像立體感與空間層次。

華碩今日也同步公開與《英雄聯盟》世界冠軍戰隊跨界聯名的T1 GeForce RTX 5070 / 5060 Ti顯示卡，外觀分別採用「經典黑、白」與「熱血紅、白」基調，搭配選手肖像畫、簽名、動態隊徽等元素與隨附T1設計的造型磁鐵、貼紙，別具風格；內裝方面，除搭載軸向式風扇、MaxContact散熱技術，確保長時間高負載下仍能穩定運作，亦配備雙BIOS開關，以及獨家T1主題GPU Tweak III，可直覺切換最高效能、安靜模式，全面監控調校系統，再加上專利全自動製程、GPU Guard技術，還能強化結構，更經久耐用！

華碩 電競 ROG

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