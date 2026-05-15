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金士頓強化高效能產品線 滿足新世代運算與企業級應用需求

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
金士頓強化高效能產品線， 滿足新世代運算與企業級應用需求。圖／金士頓提供
金士頓強化高效能產品線， 滿足新世代運算與企業級應用需求。圖／金士頓提供

記憶體與儲存品牌金士頓今日宣布擴展旗下高效能產品陣容，推出Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM散熱片記憶體與Kingston IronKey Locker+ 50 G2 USB隨身碟，並同步為Kingston DC3000ME Gen5 U.2 NVMe固態硬碟新增更高容量選擇。此次產品線升級意在滿足新世代運算需求下不斷提升的效能與資安需求。

Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM散熱片記憶體專為新一代工作站及高階桌上型電腦打造，擁有Intel XMP與AMD EXPO認證，速度最高可達7600MT/s。7200MT/s與7600MT/s型號更搭載全新優化的鋁製散熱片，有效提升散熱效率，確保高負載運算環境下仍維持穩定運作。此外，亦支援ECC超頻運作，突破DDR5效能極限的同時，兼顧資料完整性。特別適用於本地端AI運算、工程模擬、資料科學與高階專業應用等情境，不僅提供媲美遊戲平台等級的高速效能，更結合RDIMM架構的可靠性與高頻寬表現，滿足專業運算對效能與穩定性的雙重需求。

金士頓全新推出企業級硬體加密Kingston IronKey Locker+ 50 G2 USB 隨身碟，採用XTS-AES 256位元加密技術，並透過數位簽章韌體防護，有效抵禦BadUSB與暴力破解攻擊。此外，更支援多重密碼（管理員與使用者）選項，包含複雜模式（長度6至16個字元的組合）以及密碼短語模式（長度10至64個字元的句子或PIN碼）。管理者可重設使用者密碼，並於輸入密碼時，啟用「眼睛」符號顯示輸入字元，降低登錄失敗的風險。其他安全防護功能包括：連續輸入10次無效密碼時將鎖定使用者，以及管理員多次登入失敗後觸發加密抹除（Crypto-Erase）機制。同時搭載虛擬鍵盤，防止密碼遭按鍵側錄軟體擷取，並採用防指紋塗層提升耐用性。同時支援Windows®與macOS®作業系統，無需額外安裝軟體，即可輕鬆且安全地於不同平台間存取檔案。

金士頓

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