快訊

愛玩免費手遊！7旬婦誤踩課金陷阱 手機付款設定方式害她狂噴3萬

為了習近平？川習會北京落幕 川普一反常態「做到這件事」

擎天崗野戰被鏡頭君直播 半夜誰發現的？43人同步觀看可能原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

信邦Cooling首度亮相COMPUTEX 2026 搶進AI資料中心散熱市場

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
信邦電子集團旗下子公司SINBON Cooling 推出的4U微型液冷運算模組。信邦／提供
信邦電子集團旗下子公司SINBON Cooling 推出的4U微型液冷運算模組。信邦／提供

隨著生成式AI與高效能運算（HPC）快速發展，AI晶片功耗持續突破極限，傳統氣冷架構已逐漸難以應對高密度運算所帶來的散熱挑戰。液冷與浸沒式冷卻技術，正成為新世代資料中心升級的核心方向。

聚焦於此趨勢，信邦（3023）集團旗下子公司 SINBON Cooling 此次首度參與 COMPUTEX Taipei 2026，於南港展覽館2館4樓群固企業攤位展出核心產品「4U浸沒式微型液冷運算模組」，正式宣示進軍AI散熱解決方案市場。

SINBON Cooling 的4U微型液冷運算模組為整合式浸沒液冷機櫃，採非導電冷卻液，具安靜、安全特性，內建電力、冷卻與控制系統，支援溫度監控、故障警報與遠端管理。最高6kW散熱能力搭配快速部署設計，使其特別適用於學校、醫療院所等對噪音與安全性要求較高的邊緣運算環境。

此次展出，SINBON Cooling 與深耕電子材料領域的群固企業（EZBOND）及全球化工領導品牌陶氏公司（Dow）合作，於同一攤位共同呈現從冷卻液材料到系統架構的整合方案。SINBON Cooling 負責系統層級的浸沒式液冷架構，所採用的冷卻液則來自陶氏旗下 DOWSIL ICL 系列，由群固企業擔任台灣授權代理，提供高絕緣性、低毒性與長效穩定性的散熱介質，確保系統在高功率、高密度運算環境下的長期穩定運行。

信邦

延伸閱讀

工研院辦先進液冷論壇 推台廠搶攻AI算力商機

搶攻北美戶外無人載具與機器人市場 歐特明秀車規級視覺 AI

研華搶攻邊緣 AI 商機 COMPUTEX 首度整合全球夥伴大會

台積電矽光子大進擊 今年量產 預告「COUPE」將成下一個半導體關鍵字

相關新聞

台積電好朋友們訂單強！研華目標Edge AI市占三成當老大 研揚、凌華樂

受惠Agent AI應用加溫，半導體需求大幅擴張，工業電腦廠業績受惠翻揚。研華（2395）董事長劉克振指出，研華期望在Edge AI目標產業取得30%市占率，美國是研華最大市場，其中業績大好原因就是半導體設備需求擴張，簡單來說，就是「台積電（2330）用的設備」，是研華內部認定最高價值市場。

劉揚偉：美中談判不是那麼緊張 首座 TEEMA 園區可能落腳墨西哥

電電公會（TEEMA）15日舉行年會，電電公會理事長暨鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，觀察目前美中談判最新觀察，外部報導顯示情勢「不是那麼緊張」，但仍需持續關注是否有正式宣布。至於TEEMA科學園區在全球布局進度，首座TEEMA園區最早可能落腳墨西哥，其他美國、波蘭與印度等地也表達高度興趣。

全部都想要！台積電行李箱、電鍋開放「員工自費預購」 價格曝光超佛心

台積電福委會今年推出「好禮6選1」活動，提供員工從6項實用商品中擇一，包括Timberland健走鞋、阿瘦運動鞋、萬國通路28吋行李箱、Timberland後背包、大同公司電鍋，以及面額2000元的福利即享券。消息曝光後引發熱烈討論，其中台積電聯名款大同電鍋更因設計獨特，在網路賣場上更出現9999元的高價。

美中關係不緊張 劉揚偉喊科學園區3.0：強化AI供應鏈全球在地布局

在全球供應鏈重組與地緣政治風險持續升溫之際，美中談判動向成為業界高度關注的焦點，電電公會理事長劉揚偉今（15）日表示，針對川習會，看外界報導，覺得美中關係似乎已不若先前緊繃，「看起來不是那麼緊張」，但後續情勢仍須要看正式發布的消息，公會也將持續密切關注。

影／談地緣政治與能源價格對產業衝擊 劉揚偉：模組廠商影響較大

電電公會今天舉行年會，電電公會理事長暨鴻海董事長劉揚偉受訪時談到地緣政治與能源價格對產業的影響，他表示，產業可粗略分為三層次，分別是系統、模組、零組件的廠商，其中受影響最大的會是模組廠商。

信昌電台南新廠拚明年第3季量產　攻高階被動元件材料

華科事業群旗下被動元件廠信昌電，今天上午舉行台南六甲新廠上梁典禮，信昌電表示，六甲廠預計2027年第3季開始量產營運，主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。