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美中關係不緊張 劉揚偉喊科學園區3.0：強化AI供應鏈全球在地布局

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
電電公會理事長劉揚偉今天指出，供應鏈在地化已成為不可逆的國際發展趨勢 。記者潘俊宏／攝影
電電公會理事長劉揚偉今天指出，供應鏈在地化已成為不可逆的國際發展趨勢 。記者潘俊宏／攝影

在全球供應鏈重組與地緣政治風險持續升溫之際，美中談判動向成為業界高度關注的焦點，電電公會理事長劉揚偉今（15）日表示，針對川習會，看外界報導，覺得美中關係似乎已不若先前緊繃，「看起來不是那麼緊張」，但後續情勢仍須要看正式發布的消息，公會也將持續密切關注。

劉揚偉今天出席「台灣區電機電子工業同業公會」（TEEMA）會員大會，會前受訪時指出，地緣政治引發的供應鏈重組仍在發酵，而台灣科學園區的成功經驗已成為國際爭相邀請的對象，「這個科學園區的想法受到很多國家的歡迎，畢竟科學園區也是台灣引以為傲的經驗跟成果」，劉揚偉說。

他表示，電電公會也將持續扮演支援會員企業的重要角色，透過推動海外科學園區落地，協助台商降低全球布局中的地緣政治風險，同時爭取更有利的投資與進駐條件。

目前規劃中的海外據點涵蓋墨西哥、美國、波蘭及印度，其中因墨西哥的協商進度較早，預料將率先正式啟動。

劉揚偉在致詞時更進一步描述：如果說竹科是1.0、南科是2.0，海外科學園區就是3.0。這類「科學園區3.0」將採「以大帶小」模式，由電電公會、鴻海、中鼎、東元及相關金融機構組成工作團隊共同推動，目標是強化台商海外生產的製造能量，並支援中小企業會員廠商在區域市場找到出海口，藉此分散風險並建立韌性的供應鏈 。

他進一步說明，首波規劃的海外園區將定位為「AI賦能」且促進產業升級的園區。目前的執行進度上，工作團隊已在今年一月中旬前往墨西哥索諾拉州（Sonora）進行實地調研，與當地政府及開發商建立聯繫；五月初配合經濟部訪問團赴美國德州達拉斯（Dallas）等地進行首次調研工作。

劉揚偉強調，目前的趨勢已從「主權資料」（Sovereign Data）概念發展到「主權AI資料中心」，強調在地化與主權控制，現在更進一步演變為「主權AI資料基礎設施」（Sovereign AI Data Infrastructure），因此供應鏈在地化已成為不可逆的國際發展趨勢 。

另外，劉揚偉認為，在能源成本攀升與地緣政治不確定性增加的情況下，產業受到的衝擊可依不同層級來分析，他分為「零組件」、「模組」與「系統」三大類，包括最底層的「零組件」雖受原物料與油價波動影響，但程度有限；衝擊最大的是模組業，因其需整合多元零件，成本變動顯著。針對代工與系統組裝業者，由於零組件由客戶指定且客戶會吸收零組件漲價問題，「對於代工的影響，其實是非常小」。

美國 劉揚偉 美中關係

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