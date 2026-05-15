影／談地緣政治與能源價格對產業衝擊 劉揚偉：模組廠商影響較大

電電公會今天舉行年會，電電公會理事長暨鴻海董事長劉揚偉受訪時談到地緣政治與能源價格對產業的影響，他表示，產業可粗略分為三層次，分別是系統、模組、零組件的廠商，其中受影響最大的會是模組廠商。

劉揚偉指出，首先零組件方面，會受原物料與油價上漲的影響，是有影響但幅度有限。至於模組，受到的影響最大，因需採購多種零件，成本上升最明顯。而系統組裝方面，由於零組件多由客戶提供，客戶需吸收零組件漲價，對代工費用的影響非常小。

談到TEEMA科學園區持續在全球的布局，劉揚偉表示，目前進度最快的是落腳墨西哥，其他像美國、印度及波蘭等也都表達有很大興趣。美國以亞利桑那與德州為主，這兩州各有若干備選地點，尚未決定最終地塊。墨西哥是在Sonora，已勘查三次，為最早啟動討論且進展較快的合作國，落地可能最快。波蘭方面，鴻海集團已與波蘭簽訂電動車相關合約，計劃在當地建置電動車供應鏈相關設施；推動態度非常積極。印度仍在洽談中。

在AI產業全球的發展上，電電公會所主導的TEEMA科學園區持續在全球布局，電電公會理事長暨鴻海董事長劉揚偉（右）今天在年會前受訪表示，目前腳步最快的是先落腳在墨西哥，圖左為電電公會秘書長林全能。記者潘俊宏／攝影

電電公會今天舉行年會，電電公會理事長暨鴻海董事長劉揚偉（右）與經濟部長龔明鑫（左）出席。記者潘俊宏／攝影

在AI產業全球的發展上，電電公會所主導的TEEMA科學園區持續在全球布局，電電公會理事長暨鴻海董事長劉揚偉（右）今天在年會表示，目前腳步最快的是先落腳在墨西哥，。記者潘俊宏／攝影

電電公會今天舉行年會，面對地緣政治與能源價格對產業的影響，電電公會理事長暨鴻海董事長劉揚偉受訪表示，其中受影響最大的會是模組廠商。記者潘俊宏／攝影

電電公會今天舉行年會，電電公會理事長暨鴻海董事長劉揚偉（右）與工總常務理事焦佑鈞（左）出席。記者潘俊宏／攝影

在AI產業全球的發展上，電電公會所主導的TEEMA科學園區持續在全球布局，電電公會理事長暨鴻海董事長劉揚偉今天在年會前受訪表示，目前腳步最快的是先落腳在墨西哥。記者潘俊宏／攝影