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台積電好朋友們訂單強！研華目標Edge AI市占三成當老大 研揚、凌華樂

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
研華董事長劉克振（中）與共同總經理張家豪（右）及物聯網自動化事業群副總經理（左）林清波。王郁倫攝影
研華董事長劉克振（中）與共同總經理張家豪（右）及物聯網自動化事業群副總經理（左）林清波。王郁倫攝影

受惠Agent AI應用加溫，半導體需求大幅擴張，工業電腦廠業績受惠翻揚。研華（2395）董事長劉克振指出，研華期望在Edge AI目標產業取得30%市占率，美國是研華最大市場，其中業績大好原因就是半導體設備需求擴張，簡單來說，就是「台積電（2330）用的設備」，是研華內部認定最高價值市場。

Agent AI快速發展，成推升Edge AI需求起飛關鍵，其中半導體因產業擴張快速，供應鏈獲利率高有意願推動生產線智慧化，也讓工業電腦今年迎來一波訂單潮，研華董事長劉克振發表五年計畫時表示，期望成為Edge AI領導企業，在選定的特定產業應用領域拿下超過30%市占率，不只是硬體，而是軟硬體應用平台供應商，所選定產業包括半導體、能源、智慧醫療、智慧城市等等。

劉克振指出，研華在輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳談到的AI五層蛋糕架構中，將專注第五層應用領域機會，他解釋，蛋糕的下方四層在瘋狂基建下，逐漸完成，最近龍蝦（OpenClaw）推出，加上輝達的NemoClaw，讓硬體因應用有機會串連從單次推論變成不斷推論及演化應用，除讓客戶「有感」好用，也使研華的Edge AI方案從過去以資料呈現為主的儀表板，走向真正的行動。

而對Edge AI需求強勁領域之一是半導體行業，研華指出，北美是研華最大單一市場，營收貢獻達30%，今年該市場來自半導體行業需求強勁，這些提供台積電機台設備的20大業者，是研華內定義最高價值的市場，為就近提供這類分散在日本、荷蘭、美國等地的半導體設備大廠，研華在南加州及日本都有擴建廠辦計畫。

不只是研華在半導體產業及Agent AI應用取得強勁業績，包括研揚（6579）、凌華（6166）也同樣看到強勁需求，研揚定位為AI硬體平台商，與各行業軟體開發商ISV合作，提供垂直市場終端客戶AI模型，合作打造AI生態系，公司透露今年來自中國大陸強勁訂單，該區營收年增率高達91%，AI相關業績也年增115%。

研揚搶攻半導體晶圓定位商機 2026年 AI 營收上看三成

研揚總經理林建宏指出，中國大陸市場的高成長主要來自於 AI Agent（或AI Station）的建置，當地特殊的政治與環境要求，企業需要採用「國產化」設計設備，研揚剛好掌握了這些專案機會並成功打入企業端，成為大陸區爆發性成長的關鍵。

不只是中國大陸，研揚在AI領域的營收從2024年的550萬美元，暴增至2025年全年的4,000萬美元，已占公司總營收將近20%，過去幾年，研揚在AI業務上的成長率幾乎都是維持每年翻倍成長紀錄，期許今年的AI業務營收占比能正式達到25%，而內部業務目標更希望上看30%。

林建宏表示，不僅是資料中心的AI，工業領域的AI落地方案也越來越多，隨著硬體效能提升與成本降低，許多AI技術已普及，他舉例，AI機械手臂（AI Robot）、晶圓廠晶片精準定位、無人搬運車（AGV）調度等等應用正加速。

他舉例，過去在晶圓廠中，每一片晶片都非常昂貴，為了確保晶片放到正確的位置，必須依賴人工定期進行校正定位；如果定位因為時間或地震等因素跑掉，晶片一旦放歪就會報廢，導入AI後，系統不再需要依靠人工定期去校正，可根據影像來進行自主精準定位，大幅提升了良率與效率。

凌華北美需求倍增 半導體需求強勁

凌華今年首季業績回溫，公司表示自動化業務25~27%營收中，半導體業務占重要貢獻，北美需求最強勁，也是最大市場，營收首季占比達39%，業績年成長高達100%。

其中台灣業務就以半導體及後段封測廠為主。隨著客戶持續擴廠，結合運動控制與攝影機的Edge AI邊緣影像判斷及高速量測設備，在半導體前、後段製程與光通訊設備中需求強勁，光通訊也有明顯成長，明顯感受CoWoS及CPO與先進封測擴廠帶來的拉貨動能。

不只是半導體，凌華表示，Edge AI正明顯從資料中心基礎建設延伸到邊緣，包括機器人、自動化、交通、醫療與半導體設備都開始出現實際導入案例，但目前官方尚未有Edge AI營收貢獻比。

半導體 研華 台積電

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