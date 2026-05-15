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劉揚偉：美中談判不是那麼緊張 首座 TEEMA 園區可能落腳墨西哥

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
電電公會理事長劉揚偉（右）。記者蕭君暉／攝影
電電公會理事長劉揚偉（右）。記者蕭君暉／攝影

電電公會（TEEMA）15日舉行年會，電電公會理事長暨鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，觀察目前美中談判最新觀察，外部報導顯示情勢「不是那麼緊張」，但仍需持續關注是否有正式宣布。至於TEEMA科學園區在全球布局進度，首座TEEMA園區最早可能落腳墨西哥，其他美國、波蘭與印度等地也表達高度興趣。

針對TEEMA科學園區全球布局進度？劉揚偉說， 美國以亞利桑那與德州為主，這兩州各有若干備選地點，已於過去兩三個禮拜進行初步探勘，需再勘查一次後才能確定，尚未決定最終地塊。

至於墨西哥是在Sonora，已勘查三次，為最早啟動討論且進展較快的合作國，落地可能最快。波蘭方面，鴻海集團已與波蘭簽訂電動車相關合約，計劃在當地建置電動車供應鏈相關設施；推動態度非常積極。印度仍在洽談中。

他說，各國都對TEEMA園區表示歡迎，因為台灣科學園區模式成效獲國際認可，多國主動詢問與邀請。至於後續做法，將與各國就園區建設條件、作法談清楚後，再對台灣不同公協會啟動招商，公開各園區條件，鼓勵台灣廠商在地投資，以擴大當地市場。

針對地緣政治與能源價格對產業的影響？他說，這可分為三層次，分別是系統（System）、模組（Module）、零組件（Component）。

首先零組件方面，會受原物料與油價上漲的影響，是有影響但幅度有限。至於模組，受到的影響最大，因需採購多種零件，成本上升最明顯。而系統組裝方面，由於零組件多由客戶提供，客戶需吸收零組件漲價，對代工費用的影響非常小。

劉揚偉 亞利桑那 墨西哥 鴻海

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