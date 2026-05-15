無人機國家隊赴美參展　35家台廠「打群架」秀實力

台灣卓越無人機海外商機聯盟組團赴美參展，集結雷虎科技、中光電等35家台廠「打群架」，展示非紅供應鏈實力，聯盟表示，多款配備AI邊緣運算能力的偵巡無人機成為美方採購商詢問的焦點，聯盟也與密西根無人機聯盟、北達科他州貿易廳簽訂合作備忘錄。

今年「國際無人載具系統展」（AUVSIXPONENTIAL）於美國工業重鎮底特律登場。

全球地緣政治情勢持續升溫、無人機技術已被視為重要戰略資源，台灣今年展現產業整合能量，由經濟部產發署指導，「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」與金屬工業研究發展中心（MIRDC）共同組團，籌組歷年規模最大的「台灣館」代表團參展，

無人機海外商機聯盟主席曹進平、經濟部產發署副組長盧文燦及外交部代表共同率隊，向國際展現台灣積極打造「非紅供應鏈（Non-Red Supply Chain）」核心樞紐的決心與實力。

台灣卓越無人機海外商機聯盟表示，此次底特律展會中，台灣代表團的規模堪稱歷年之最。集結包含雷虎科技、中光電等35家無人機整機與零組件廠商，團員總數超過130人。

經濟部產業發展署盧文燦副組長表示，透過聯盟參與國際大型展覽，持續協助業者投入飛控、通訊、酬載及動力系統等關鍵技術研發，推動「台灣製造」切入全球中高階無人機市場。

此外，海外商機聯盟也結合經濟部委託工研院成立「台美產業合作推動辦公室」，於展期間舉辦「無人機商機媒合會」。

工研院董事長吳政忠表示，台灣具備完整製造與資通訊優勢，未來將持續深化與美國及理念相近國家合作，共同打造非紅無人機供應鏈。

聯盟指出，台灣館中，無人機已不再侷限於小型偵察機，更向「大型化、智慧化、長續航」邁進，例如多款氫能動力無人機與垂直起降（VTOL）機型，這些技術能有效解決傳統電池續航力不足的痛點，在長距離電力線巡檢、邊境管制及戰場監控上具有極高的商業與軍事價值，多款配備AI邊緣運算能力的偵巡無人機成為美方採購商詢問的焦點。

參展廠商代表提到，目前美國市場對「去中化」產品需求極度殷切，尤其是符合美國國防授權法（NDAA）規範的通訊加密模組，台灣廠商憑藉半導體優勢，能提供比對手更精準、更安全的解決方案。

面對來自歐洲、以色列及美國本土廠商的競爭，台灣代表團展現「聯盟打群架」的策略。

駐芝加哥辦事處長類延峰指出，台灣無人機產業不僅是國家戰略發展重點，也是台美攜手強化民主供應鏈的重要一環，台灣卓越的製造能力與晶片技術結合美國領先的國防創新與系統整合，強強聯手將創造非紅供應鏈。

此外，台灣卓越無人機海外商機聯盟在論壇期間，也與密西根無人機聯盟（Michigan Drone Association）及北達科他州貿易廳簽訂合作備忘錄。

聯盟指出，密西根無人機聯盟代表當地數十家新創與學術機構，雙方簽署合作備忘錄（MOU）後，未來將針對「自主飛行控制系統」與「城市空中交通」（UAM）進行技術共研。曹進平透露，密西根方對台灣的半導體技術應用於無人機終端算力表現出極大興趣，這將推動台灣IC設計業者更直接地進入美方供應體系。

針對北達科他州，聯盟表示，此地擁有美國最完整的無人機測試場域，如知名的「大天空」（GrandSky）與全美首個超視距（BVLOS）測試網絡，台灣業者未來將能獲得在北達科他州進行場域驗證（FieldValidation）的優先權，這對於急於取得美國聯邦航空局（FAA）認證的台灣廠家來說，無疑是拿到了一張關鍵門票。