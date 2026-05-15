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雷虎科技美國參展 強化「台灣研發、美國製造」戰略布局

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
雷虎科技參加XPONENTIAL Detroit展，強化「台灣研發、美國製造」戰略佈局。雷虎科技提供
雷虎科技參加XPONENTIAL Detroit展，強化「台灣研發、美國製造」戰略佈局。雷虎科技提供

雷虎科技（8033）積極推動「台灣研發、美國製造」在地化戰略佈局，15日宣布參加在美國密西根州底特律舉行的「國際陸海空無人載具及自駕系統產業鏈展（XPONENTIAL Detroit 2026）」，與台灣卓越無人機海外商機聯盟及經濟部代表團共同組成台灣館，向國際展示台灣非紅供應鏈無人機系統實力。

本次參展產品，涵蓋雷虎完整的軍工無人機產品線，包含Overkill FPV通過美國國防部Blue UAS認證及DDP Gauntlet Phase 1評測，以非紅供應鏈設計提供高機動性、低成本的近距打擊能力。

鐵三角PapaDelta精準持續滯空打擊系統（巡飛彈），採鋁合金沖壓成形製程實現量產優勢，具備長滯空時間與縱深打擊能力。

OVERKILL INTERCEPTOR反無人機攔截系統為本展全球首次公開，以動能攔截能力補強電子干擾手段的不足，提供完整的反無人機防禦解決方案。

另外，在動力系統方面，雷虎展示自主研發的二行程無人機引擎系列：Pro-175T（175cc）及Pro-250T（250cc），為中大型無人機提供擺脫電池航時限制的可靠動力選項。

美國子公司Thunder Tiger Aerospace在俄亥俄州設有全自動化馬達生產線，此次展出的美製無人機馬達系統，符合美國國防採購法規要求，體現雷虎「台灣研發、美國製造」的在地化戰略佈局，支持非紅供應鏈政策方向。

此次XPONENTIAL Detroit的完整亮相，標誌著雷虎正式以軍工級無人機系統整合商之姿登上國際舞台。面對全球國防採購加速去紅色供應鏈的結構性趨勢，雷虎以認證合規、自主製造與在地化生產三重優勢，持續深化台美軍工產業鏈合作。

雷虎科技 無人機 經濟部

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