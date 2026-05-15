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AI大撒幣時代 鎖定AI伺服器與高速傳輸等長線趨勢紅利

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一全球新科技基金定期定額報酬率(資料來源：晨星)
統一全球新科技基金定期定額報酬率(資料來源：晨星)

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，基金目前配置聚焦AI關鍵零組件，涵蓋記憶體、光通訊及半導體設備等領域。雖然光通訊大廠Lumentum近期股價因預期過高出現震盪，但其訂單能見度已延伸至2028年，下半年成長高度確定。目前資金面無系統性風險，重點配置將鎖定AI伺服器與高速傳輸等長線趨勢紅利。

郭智偉指出，企業獲利上修仍是推升股價的核心動能。從目前已公布的財報來看，約八成企業在營收與獲利表現優於市場預期，整體獲利動能已回升至2021年快速升息循環前的相對高水準。特別是在AI投資加速帶動下，資本支出出現結構性轉變，各大雲端服務供應商持續擴大投入，並上修2026年資本支出規模至約7,500億美元，AI投資競賽方興未艾，科技股後市可期。

本周全球金融市場聚焦「川習會」進展及美國最新通膨數據。統一投信投研團隊表示，隨美中談判有望邁入新階段，政治變數有機會轉化為利多支撐。觀察總體經濟，美國失業率維持4.3%低點，非農就業數據穩健，顯示即便在聯準會暫停降息的環境下，美國經濟韌性依然強勁。目前全球股市多頭氣勢延續，評價面尚未出現過熱跡象，類股健康輪動，為科技股長線走勢奠定深厚基礎。

根據晨星統計至4月30日資料，統一全球新科技基金短、中長期績效均繳出不俗成績單。短期表現，一年期、兩年期定期定額報酬率分別為99.74%、127.3%，雙雙奪下同類型基金冠軍；中長期表現也同樣亮眼，三年期、五年期的報酬率分別為174.61%、226.46%，居同類型前段班。自成立以來，定期定額累積報酬率更是高達455.15%，這份數據不僅印證科技產業的長線爆發力，更是定期定額發揮「複利魔力」的最佳實證。

統一投信自4月27日起至8月31日止，推出全系列基金定期定額及日日扣零手續費優惠活動。投資人於優惠期間申購全系列基金，最低扣款門檻僅2,000元，即可享該筆扣款基金終身零手續費。

聯準會

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