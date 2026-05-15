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應材財報展望優於預期 上修業績年增幅至30%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
應用材料（Applied Materials）會計年度第二季展望優於預期。 路透
應用材料（Applied Materials）會計年度第二季展望優於預期。 路透

台積電、英特爾與三星持續衝刺先進製程，應材（AMAT, US）昨晚公布財報展望，會計年度第二季展望優於預期，看好AI基礎設施需求持續成長並上修公司目前預計2026年內其半導體設備業務的營收增幅將超過30%，就先前預期超過20%上修，更預期先進封裝領域2026年的封裝業務收入將年增50%，法人看好應材重要夥伴京鼎（3413）持續受惠產業趨勢。

京鼎目前最大客戶為美系半導體設備商，近期表示訂單能見度看到2026年底，泰國羅勇廠估第二季損平，泰國春武里廠拚2026年底損平，營運正向。

應用材料股價在盤後交易中一度上漲近7%，延續了其今年以來的強勁漲勢。

應材財報顯示，在截至4月26日的第二財季，應用材料實現營收79.1億美元，同比增長11%，高於分析師平均預期的76.5億美元；淨利達到28.1億美元，約每股3.51美元，較去年同期的21.4億美元和每股2.63美元大幅躍升，調整後每股收益高達2.86美元，遠超分析師預期的2.66美元。

總裁暨執行長蓋瑞・迪克森（Gary Dickerson）在電話會議上強調，公司追蹤的幾乎每一個領先指標都在走強，包括雲服務提供商的資本支出、晶圓廠利用率以及新晶圓廠項目的公告。應用材料目前已在全球範圍內追蹤超過100個工廠建設項目，僅僅過去一個季度就新增了10多個。

迪克森透露，大型客戶目前正在提供長達八個季度的滾動預測，這是我在這個行業裏任何時期都不曾見過的長期可見度，公司當前已經針對2027年的提出又一個創紀錄年的預測。

應用材料還用實際行動持續加碼AI投資。就在此次財報公布數日前，公司宣布了一項與晶圓代工龍騰台積電的重大共同創新夥伴關系。雙方將在應用材料投資高達50億美元新建的矽谷「EPIC中心」內，進行從基礎研究到大規模量產的技術加速協作。台積電是這一設施的首個創始合作夥伴，三星、美光、SK海力士等大廠隨後也宣布加入。

英特爾 應材 半導體 京鼎

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