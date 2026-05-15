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全部都想要！台積電行李箱、電鍋開放「員工自費預購」 價格曝光超佛心
台積電福委會今年推出「好禮6選1」活動，提供員工從6項實用商品中擇一，包括Timberland健走鞋、阿瘦運動鞋、萬國通路28吋行李箱、Timberland後背包、大同公司電鍋，以及面額2000元的福利即享券。消息曝光後引發熱烈討論，其中台積電聯名款大同電鍋更因設計獨特，在網路賣場上更出現9999元的高價。
由於不少員工對多項禮品都感到心動，台積電也開放員工自費預購指定商品，而且每項商品統一售價為2200元，被不少網友形容為「佛心價」。
根據台積電員工專屬禮品網站公告，2026年福委會好禮自費預購將於5月18日上午10時起開放，至5月29日晚間11時59分截止。可預購商品包括Timberland健走鞋、阿瘦運動鞋、萬國通路28吋行李箱、Timberland後背包及大同電鍋，每位員工每個品項最多可購買10組。商品預計於2026年12月31日前，依照訂購順序陸續配送，實際到貨時間仍以電子郵件通知為準。
其中最受矚目的大同電鍋採用台積電專屬設計，打開鍋蓋後可以發現「台積電人的共同語言」，內附晶圓造型蒸盤，鍋蓋把手印有TSMC鏡面銀色Logo，鍋身則以電路圖騰搭配灰黑與亮銀線條，呈現濃厚科技感。
另外，萬國通路28吋行李箱則以天藍色搭配銀色拉絲質感打造，側邊手把刻有TSMC，兼具辨識度與質感。該款行李箱採上掀式可擴充設計，方便收納與取物，適合商務出差、短程旅行，也可作為居家收納用途。
隨著商品討論度升高，網路上也已出現不少代購資訊。不過台積電員工專屬禮品網站公告，員工專屬商品僅限個人使用，禁止轉售、贈與非員工，或作為任何商業用途。
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