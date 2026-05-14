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台積看旺智慧眼鏡 宏達電率先受惠 英濟、揚明光、玉晶光、亞光也沾光

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

台積電（2330）全球業務資深副總暨副共同營運長張曉強14日在年度技術論壇台灣場次預告，下一個AI（人工智慧）關鍵應用是智慧眼鏡，引發外界高度關注。法人認為，台積電看旺智慧眼鏡發展，意味相關市場即將爆發，台廠中，宏達電最早躬逢其盛，率先受惠；英濟、揚明光、玉晶光、亞光等台廠也跟著旺。

張曉強分析，智慧眼鏡最具潛力的原因在於，不論AI如何推進，人類與外界互動最有效率的方式仍是「視覺」，未來智慧眼鏡有機會把資料中心的強大智慧，即時帶入使用者眼前。

他認為，AI若要真正無所不在，就必須嵌入各類電池供電的邊緣裝置。智慧眼鏡雖仍在起步階段，但想像空間龐大，未來可透過高速連網與AI運算，把資料中心智慧連結到人類大腦與日常生活場景。

台積電唱旺AI智慧眼鏡，相關業者後市同步看俏。其中，宏達電領先所有台灣品牌，於去年推出自家首款AI眼鏡產品VIVE Eagle，是首款支援繁體中文語音操控的AI眼鏡，更是全球國際品牌中，首款採用開放式AI架構設計的眼鏡穿戴裝置，能自由串接Google Gemini、ChatGPT等主流大型語言模型（LLM），為使用者提供高度個人化的AI助理體驗。

宏達電VIVE Eagle主打無縫享受AI助理、智慧拍攝、翻譯、音樂聆聽等多項日常便利功能，市場買氣強勁，一度賣到缺貨，今年乘勝追擊，與日本多家通路商進行合作，擴大日本AI穿戴市場布局，並正加速開發第二代AI眼鏡產品，卡位今年市場商機。

英濟搶攻AI眼鏡商機同步傳捷報，不僅機光電整合產品已出貨客戶，旗下轉投資事業擁有的微型投影機技術，市場認為未來在智慧眼鏡領域有很大的發揮空間。

玉晶光、揚明光、亞光挾自身既有光學技術量能，積極搶攻AI智慧眼鏡市場。其中，玉晶光近年在AR／VR布局應用扎根最深，前幾年累計豪砸上百億元資本支出，陸續切入Meta、索尼、蘋果等大廠供應鏈，供貨VR／ＭR頭盔透鏡及鏡頭等，目前玉晶光已躍居AI智慧眼鏡鏡頭出貨最大廠商。

揚明光在智慧穿戴領域也闖出一片天，躋身蘋果VR／MR穿戴裝置Pancake透鏡及鏡頭供應商，在「蘋果光」助攻下，有利爭取更多智慧眼鏡訂單。

亞光方面，法人表示，亞光藉由投資美國Myrias Optics，取得無機質奈米粒子複合材料配方、及奈米壓印製造專利，具備量產光波導鏡片的能力，能將光波導鏡片成本由100至200美元，降至50美元以下，極具競爭優勢。

業界指出，隨著Meta、Google、三星、小米、百度等科技巨頭陸續爭相推出新品，加上後進者蘋果也準備加入，全球AI眼鏡市場需求與商機正快速擴張中，如今台積電加入按讚，有望讓AI智慧眼鏡成為繼智慧手機後，下一個引爆科技革命的兆元產業。

宏達電 玉晶光 台積電

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