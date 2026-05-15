聽新聞
0:00 / 0:00

穎崴衝刺「光電同測」商機

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

股后穎崴（6515）昨（14）日舉辦CPO（共同封裝光學）技術論壇，穎崴研發技術主管孫家彬表示，預期將來「光銅並進」，銅退光進仍有段路要走，公司已全方位布局，掌握更全面性的光電同測市場先機。

穎崴全球業務營運中心執行副總陳紹焜表示，從電時代走向光時代，CPO是一個轉捩點，穎崴科技2022年底就提出CPO概念，可說是全台第一家，看好矽光子市場充滿機會與挑戰。

孫家彬昨日發表「CPO的進化論—矽光子的先進測試方法論」演講，說明CPO為先進測試、高階封裝與半導體測試介面的機會與挑戰。他表示，當初提出CPO應用，主要是解決矽光子傳輸遇到的問題，也要解決銅線傳輸的發熱問題。要做到「銅退光進」目前看來仍需一段時間，預期將是光銅並進。

他表示，CPO成為資本市場焦點，全球重要廠商持續推出新的CPO方案及架構，穎崴已做好準備，提供完整客製化解決方案。

穎崴 CPO

延伸閱讀

台積電宣布 全球首顆搭載COUPE技術微環調變器（MRM）今年量產

台積電技術論壇／採COUPE首發200Gbps微環調變器將在2026年量產

台積電技術論壇／袁立本揭A13、CoWoS、矽光子最新進展

晶片傳輸大突破！清大團隊成功開發四階脈衝振幅調變(PAM-4)傳收機

相關新聞

張曉強：AI推升半導體今年遠超1兆美元 COUPE將成CoWoS後新關鍵字

台積電（2330）14日舉行技術論壇，全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強表示，AI發展速度遠超產業預期，原先市場預估全球半導體營收2030年突破1兆美元，但在AI需求與記憶體漲價帶動下，今年就將遠超1兆美元，未來十年半導體成長主軸也將由AI接棒智慧手機。

穎崴衝刺「光電同測」商機

股后穎崴昨（14）日舉辦CPO（共同封裝光學）技術論壇，穎崴研發技術主管孫家彬表示，預期將來「光銅並進」，銅退光進仍有段路要走，公司已全方位布局，掌握更全面性的光電同測市場先機。

台積看旺智慧眼鏡 宏達電率先受惠 英濟、揚明光、玉晶光、亞光也沾光

台積電（2330）全球業務資深副總暨副共同營運長張曉強14日在年度技術論壇台灣場次預告，下一個AI（人工智慧）關鍵應用是智慧眼鏡，引發外界高度關注。法人認為，台積電看旺智慧眼鏡發展，意味相關市場即將爆發，台廠中，宏達電最早躬逢其盛，率先受惠；英濟、揚明光、玉晶光、亞光等台廠也跟著旺。

鴻海三率三升、廣達卻毛利下墜？蔣集恆揭關鍵原因 稱大象繼續會跳舞

電子五哥首季財報毛利率表現不一，廣達（2382）4.78%下探近4年低點，鴻海卻三率三升，毛利率衝上6.18%，鴻海新輪值執行長蔣集恆14日主持法說會，解釋關鍵原因，除產品組合、零組件自製優勢，首季起ASIC伺服器接單採Consignment（客供料），成毛利率走升關鍵一招。

廣達美國營收高達七成 加碼增資海外子公司、持續拓展海外產能

廣達（2382）14日宣布，經董事會決議通過，將對三家持股 100% 海外子公司加碼總計 8 億美元的增資計畫，這些投資將依據各別營運情況與擴充的進度、實際需求分階段投入，主要以美國當地產能擴充為優先，滿足客戶需求。

台積電技術論壇／採COUPE首發200Gbps微環調變器將在2026年量產

台積電（2330）14日舉辦技術論壇，期間預告旗下緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術將整合共同封裝光學（CPO）解決方案，與傳統銅線相比，基板上搭載COUPE的CPO可提供4倍的功耗效率且延遲減少90%，藉由在中介層上使用COUPE技術，效能可進一步提升，實現10倍的功耗效率與延遲減少95%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。