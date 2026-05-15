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台積電去年亞太客戶晶圓用量驚人 堆疊高度超過三座台北101

經濟日報／ 記者朱子呈尹慧中／新竹報導

台積電（2330）亞太業務處處長萬睿洋昨（14）日分享台積電與亞太客戶2025年合作成果，統計亞太地區客戶去年使用超過210萬片12吋約當量晶圓，若將這些晶圓垂直堆疊，高度約達1,600公尺，超過三座台北101。

萬睿洋表示，這些晶圓協助亞太客戶實現約2,600項產品量產，涵蓋手機、電源、固態硬碟（SSD）、電視、網通、USB、螢幕視覺與車用等各式晶片；亞太客戶去年也推出約400項新產品，換算平均每天有超過一項產品進入量產。

萬睿洋強調，這些成果代表客戶持續在產品創新上維持領先地位，台積電也將持續與生態系夥伴深化合作，共同推動AI產業發展。

台積電 亞太 台北

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