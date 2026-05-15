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台積預告下個AI關鍵應用是智慧眼鏡 宏達電、英濟、揚明光 紅了
台積電（2330）預告下一個AI關鍵應用是智慧眼鏡，法人認為，意味相關市場即將爆發，台廠中，宏達電最早躬逢其盛，率先受惠；英濟、揚明光、玉晶光、亞光等台廠也跟著旺。
宏達電去年推出自家首款AI眼鏡產品VIVE Eagle，是首款支援繁體中文語音操控的AI眼鏡，更是全球國際品牌中，首款採用開放式AI架構設計的眼鏡穿戴裝置，能自由串接Google Gemini、ChatGPT等主流大型語言模型（LLM），為使用者提供高度個人化的AI助理體驗。
宏達電VIVE Eagle市場買氣強勁，一度賣到缺貨，今年乘勝追擊，與日本多家通路商進行合作，擴大日本AI穿戴市場布局，並正加速開發第二代AI眼鏡產品。
英濟搶攻AI眼鏡商機同步傳捷報，不僅機光電整合產品已出貨客戶，旗下轉投資事業擁有的微型投影機技術，市場認為未來在智慧眼鏡領域有很大的發揮空間。
玉晶光近年在AR／VR布局應用扎根最深，前幾年累計豪砸上百億元資本支出，陸續切入Meta、索尼、蘋果等大廠供應鏈，供貨VR／ＭR頭盔透鏡及鏡頭等，目前已躍居AI智慧眼鏡鏡頭出貨最大廠商。
揚明光在智慧穿戴領域也闖出一片天，躋身蘋果VR／MR穿戴裝置Pancake透鏡及鏡頭供應商，在「蘋果光」助攻下，有利爭取更多智慧眼鏡訂單。
亞光藉由投資美國Myrias Optics，取得無機質奈米粒子複合材料配方及奈米壓印製造專利，具備量產光波導鏡片的能力，能將光波導鏡片成本由100至200美元，降至50美元以下，具競爭力。
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