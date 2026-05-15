台積電矽光子大進擊 今年量產 預告「COUPE」將成下一個半導體關鍵字

台積電（2330）矽光子布局大進擊，昨（14）日宣布全球首個搭載自家緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術的200Gbps微環調變器（MRM）將於今年內進入量產，並預告COUPE將成為CoWoS之後，下一個被市場熟知的半導體關鍵字。

法人看好，台積電衝刺矽光子與CPO，上詮、精材、采鈺等協力廠將同步搭上高速成長列車，成為AI時代新受惠族群。

其中，打入台積電COUPE生態系的上詮，近期市場關注度快速升溫。法人說明，上詮目前已攜手奇景光電推出第一代CPO解決方案，可支援1.6T及3.2T高速光傳輸規格，現階段已進入客戶驗證階段，隨著AI交換器與高速運算需求持續擴大，一旦CPO市場正式進入放量期，上詮營運成長動能可望明顯轉強。

封測廠精材也被視為矽光子浪潮的重要受惠者。法人點出，矽光子晶片對先進封裝與光學元件整合要求大幅提升，精材在晶圓級封裝與感測元件封裝領域具備深厚基礎，未來有望切入更多高階光電封裝應用。

采鈺則受惠於光學感測與影像辨識需求同步升溫，因為未來AI資料中心、光通訊模組及高速傳輸架構持續升級下，采鈺在光學元件與感測技術的布局，亦有機會擴大與國際大廠合作空間。

台積電全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強認為，COUPE將是未來AI資料中心持續擴大的關鍵技術。他並預告，COUPE將成為CoWoS之後，下一個被市場熟知的半導體關鍵字。

張曉強表示，AI晶片內部不只有運算一層，還包括先進系統整合與高速I／O。現在運算領域以電子最具效率，但在訊號傳遞與系統溝通上，光子具備更高速度與低功耗優勢。未來AI系統發展將不再只是電子訊號的延伸，光通訊與矽光子也是重要方向。

張曉強提醒市場「記住COUPE」。他表示，半導體產業鏈對CoWoS已相當熟悉，未來COUPE也會成為另一個家喻戶曉的新名詞，代表台積電以小型化、通用化的光子引擎，支援AI系統持續放大所需的高速、低功耗資料傳輸與系統互連。

台積電業務開發組織副總經理袁立本袁立本指出，COUPE將整合CPO解決方案，成為下一代低功耗、高速資料傳輸方案。相較銅線技術，搭載COUPE的CPO可提升四倍功耗效率，延遲減少90%；若在中介層上使用COUPE技術，功耗效率可提升至10倍，延遲減少95%。

台積電指出，全球首個搭載COUPE技術的200Gbps微環調變器將於今年內進入量產，採用COUPE技術的MRM在製程控制下，已實現低於1E-08的位元誤差率。

台積電將持續擴展400Gbps調變器、多波長技術與多列光纖陣列單元，目標於2030年實現4Tbps／mm的頻寬密度。

（記者朱子呈、尹慧中、李孟珊、蘇嘉維）