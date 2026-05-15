台積電談AI應用趨勢 智慧眼鏡最具潛力新裝置

台積電（2330）全球業務資深副總暨副共同營運長張曉強昨（14）日表示，AI正從生成式AI、代理式AI進一步邁向實體AI，應用也將從資料中心擴散至邊緣裝置，在眾多新型AI裝置當中，最具潛力的是智慧眼鏡（Smart Glasses）。

他說明，AI應用百花齊放，衍生出智慧手機、智慧眼鏡、自駕車與人型機器人等終端應用，智慧眼鏡最具潛力的原因在於，不論AI如何推進，人類與外界互動最有效率的方式仍是「視覺」，未來智慧眼鏡有機會把資料中心的強大智慧，即時帶入使用者眼前。

台積電談AI應用趨勢

張曉強認為，AI若要真正無所不在，就必須嵌入各類電池供電的邊緣裝置。智慧眼鏡雖仍在起步階段，但想像空間龐大，未來可透過高速連網與AI運算，把資料中心智慧連結到人類大腦與日常生活場景。

不過，智慧眼鏡要從笨重的護目鏡般設計，演進到可日常配戴的輕薄眼鏡，仍需要約兩個數量級的技術提升，核心關鍵在於降低功耗。

台積電業務開發組織副總袁立本從技術端說明。他說，智慧眼鏡等AI邊緣裝置不只需要先進邏輯製程，也需要射頻、高壓顯示與特殊製程同步升級，台積電也有配套的製程與技術服務。

袁立本指出，台積電2奈米（N2）已於去年第4季開始量產，N2P預計今年下半年量產，N2U也將於2028年量產，持續支援AI、高效能運算與智慧手機等應用需求；更長期則研發互補式場效電晶體（CFET），近期已展示全球最小可運作6T SRAM記憶體單元，布局面積較傳統奈米片設計縮小約30%。

針對智慧眼鏡最關鍵的顯示與功耗問題，台積電推出業界首個鰭式場效電晶體（FinFET）高壓平台N16HV，用於可折疊、輕薄OLED與AR眼鏡。相較28奈米高壓製程，N16HV用於近眼顯示引擎背板時，可將晶片面積縮小40%、功耗降低約20%，有助智慧眼鏡朝更輕薄、更省電、可長時間配戴方向發展。

射頻（RF）技術同樣是AI智慧眼鏡落地關鍵。台積電指出，N4CRF為目前最先進的RF CMOS技術，與N6 RF+相比，可為智慧手機與AI驅動眼鏡等數位密集型RF SoC產品降低39%功耗、縮小33%面積。

換言之，智慧眼鏡若要即時連結資料中心、執行AI推論並維持續航，背後需要先進射頻晶片、邏輯與顯示製程共同支撐。

業界指出，從張曉強點名智慧眼鏡，到袁立本揭示N16HV、N4CRF與2奈米家族布局，台積電釋出的訊號明確：AI下一階段不只在資料中心，也將走進人們身邊的邊緣裝置，智慧眼鏡有望成為繼智慧手機後，AI進入日常生活的下一個關鍵載具。