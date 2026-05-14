鴻海砸600億 布局算力中心

鴻海（2317）昨（14）日公告，增資亞灣超算公司300億元，透露該公司第一階段AI算力將陸續啟用，並將增資Foxconn Assembly Holding Corporation約5.37億美元（約新台幣169.58億元），以及增資Foxconn Singapore Pte Ltd約4.07億美元（約新台幣128.53億元），合計砸下近600億元強化AI基建與算力中心布局。

亞灣超算是鴻海旗下發展超算中心與雲端運算營運平台公司，將打造全台最大規模GPU集群，同時也是首座建置輝達GB300 NVL72的超算中心，上半年已對外啟用。

亞灣超算將成為推動主權AI與產業轉型升級的領頭羊，也是鴻海「3+3+3」發展策略重要引擎，推動台灣在全球AI競逐中跨入新的關鍵里程碑。

至於增資Foxconn Assembly Holding Corporation約5.37億美元，是鴻海最新擴大美國布局動作。北美已是鴻海AI伺服器與基礎建設最大規模生產基地。

增資Foxconn Singapore Pte Ltd約4.07億美元，則是擴大東南亞布局，例如越南與印度市場。