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鴻海三率三升、廣達卻毛利下墜？蔣集恆揭關鍵原因 稱大象繼續會跳舞

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
鴻海。路透
鴻海。路透

電子五哥首季財報毛利率表現不一，廣達（2382）4.78%下探近4年低點，鴻海卻三率三升，毛利率衝上6.18%，鴻海新輪值執行長蔣集恆14日主持法說會，解釋關鍵原因，除產品組合、零組件自製優勢，首季起ASIC伺服器接單採Consignment（客供料），成毛利率走升關鍵一招。

由於四大CSP業者AI基礎建設資本支出超過7,000億美元，AI（人工智慧）伺服器需求今年持續成長，帶動ODM業者營收衝高，不過首季財報揭曉，多數ODM廠如緯創、英業達毛利率都小幅低於上季，廣達則下滑至4.78%，比上季6.33%大幅下跌最超出市場預期，鴻海營收規模最大，毛利率卻不降反增來到6.18%，成法人關注焦點。

蔣集恆表示，毛利率上升除產品組合、零組件自製優勢，首季起ASIC平台AI伺服器接單採Consignment（客供料），成毛利率持穩關鍵原因。

而無獨有偶，廣達同日公布季報，毛利率因AI伺服器高單價衝擊創15季度以來新低，公司也強調下半年將開始有部分專案以Consignment模式交貨。

鴻海Q1靈活導入Consignment購料模式 毛利率逆增

鴻海多數組裝業務採取Buy-and-Sell（編按：鴻海先替客戶採買晶片及記憶體等關鍵零件，交貨後再跟客戶收錢）模式，蔣集恆表示，今年起，為了極大化資金運用效益，開始將部分伺服器交易模式改為Consignment（編按：客戶自己買關鍵零件交給鴻海做設計組裝），雖然使鴻海第1季度營收表現低於去年第4季，但獲利率交出亮眼成果。

財務長黃德財表示，目前ASIC伺服器以Consignment業務模式為主，要是ASIC單價高沒有標準的半導體市場行情，客製化規格，需要較多產品開發、系統整合、量產導入，Consignment模式最為適合；至於GB系列伺服器，現階段視不同客戶需要，部分客戶也有用Consignment，長期來說Buy and sell 與Consignment會並行，主要是確保資本使用效率與利潤率兩者做一個平衡。

黃德財表示，Consignment確實對鴻海資金需求降低有幫助，應收帳款也大幅將低，另外，當GB系列伺服器進入生命周期後期且供應鏈較為穩定時，基於客戶對庫存效率與供應鏈韌性的考量，提高採用Consignment模式的機率也不少。

蔣集恆表示，董事會3月通過的提升企業價值計畫中以營益率3%為經營目標，但受惠於今年產品組合較佳，AI相關業務擴張，雲端網路產品營收比超過5成，加上零組件自製率的提升，今年有信心營益率以3.2%以上。

鴻海樂觀預估今年營運逐季成長，尤其5月市場的能見度比年初更好，樂觀預估今年AI伺服器跟ASIC伺服器將倍數成長，高速交換器800G開始出貨，今年出貨量預估倍數成長，CPO光交換機第3季度出貨，今年有萬台以上水準。

蔣集恆表示，鴻海在前瞻技術的變現上具備超強能力，故有信心過去幾年投資的太空領域、電動車、機器人、量子運算方面，都將可以接棒成為新的成長動能，加上AI業務屬於B2B生意，營運會更穩健，目前鴻海已經進入營收跟獲利的高成長期，可以期待「鴻海這隻大象還是會繼續跳舞」。

廣達EPS居五哥最佳 毛利率下滑下半年改新方案

廣達首季業績中營收獲利俱佳，EPS 5.5元創歷年同期新高，也在電子五哥中表現最高，惟毛利率下挫至4.78%，跌幅高於法人預期。

公司表示，主要是高密度伺服器機櫃出貨拉升，且筆電業務所需記憶體等零組件上漲，產生一次性費用，且筆電單價上升3成等原因。

廣達首季營收中伺服器業務占比已經超過8成，其中AI伺服器比重超過75%，公司看好今年AI伺服器訂單成長一倍以上，通用伺服器也有兩位數成長。但因為AI伺服器單價不斷上升，公司也表示正在跟客戶協商，期望零組件跟材料交易模式可否改為Consignment，除消除毛利率遭稀釋壓力，也減緩資金周轉壓力。

廣達表示，預計今年下半年少數專案將開始啟用新的Consignment模式，主要以高階AI伺服器為主，鎖定GPU或高價記憶體，由於需要逐案討論，無法全面適用，公司方也強調，今年預估的AI伺服器三位數百分比成長目標，已有扣除下半年Consignment模式的營收減少空間。

廣達 鴻海 緯創

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