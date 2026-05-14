東元3大事業群成長可期 電力能源逐季看增

電機大廠東元總經理高飛鳶今天預估，今年機電事業群業績可成長20%，主要是馬達產品取單增加，陸續第2季起貢獻營收，電力能源事業群預估年成長3成至4成，能源暨系統自動化事業群受惠變頻器出貨，預估今年業績成長20%以上。

高飛鳶指出，電力能源事業群業績逐季高成長可期，預期今年占比有機會接近3成，此外下半年馬達產品出貨可逐步加溫。

展望第2季營運，東元預期，機電、電力、能源等事業群營收可較第1季和2025年同期成長，空調科技事業群可季增、較去年同期小幅下滑，主要是產品結構調整，預期整體第2季毛利率可季增與年增。

東元下午舉行法人說明會，在美國變壓器市場布局，東元表示透過在台灣中壢和觀音以及海外等地新建變壓器新廠，持續擴充產能，積極爭取變壓器訂單，累計今年前4月美國市場變壓器取單較2025年同期倍數成長。

東元表示，美國石化業者高額資本支出，將成為東元大馬達新訂單的成長主要動能，累計今年前4月美國大馬達取單較去年同期呈雙位數百分比成長。

在台灣，東元指出，人工智慧AI應用帶動的建廠、電力電網強韌等風潮，持續帶動電力設備、馬達自動化等設備需求。

在東南亞市場，東元表示，尤其馬來西亞及泰國市場對資料中心需求強勁，機電工程商機可期，此外東南亞台廠新建廠需求持續擴增，東元電氣化解決方案可積極卡位爭取商機。

在扁線馬達動力系統，東元指出海外車用市場包括印度和墨西哥等地測試完成，已取得首批訂單。

根據資料，今年第1季機電系統事業群占東元營收比重44.2%，電力能源事業群占比約24.5%，空調科技事業群占比10.3%，能源暨系統自動化占比5.5%，其他占比15.5%。