廣達美國營收高達七成 加碼增資海外子公司、持續拓展海外產能

廣達（2382）14日宣布，經董事會決議通過，將對三家持股 100% 海外子公司加碼總計 8 億美元的增資計畫，這些投資將依據各別營運情況與擴充的進度、實際需求分階段投入，主要以美國當地產能擴充為優先，滿足客戶需求。

廣達指出，近幾年公司對美國地區的銷售比重快速成長，以2025 年會計年度來看，美國已占公司合併營收的七成以上。為了應對客戶對地緣政治、關稅議題以及分散供應鏈風險等整體調整的要求，以及因應先進 AI 基礎設施投資目前高度集中於美系客戶的情形，廣達將持續加大在美國的投資力道，強化及擴充當地的製造產能以及服務體系。

隨著 AI 服務開始廣泛進入消費者的生活及各行各業的應用場景，客戶持續加速 AI 中心的投資。擺在廣達面前的，是突破技術和產能瓶頸、使命必達與時間賽跑的壓力，也是令人振奮的成長契機。廣達的團隊正加緊各項營運資源的籌措，以及海外廠區的擴充，以追趕客戶積極的訂單預估。未來將始終緊跟客戶最高優先度的核心專案，並協助客戶順利實現他們在 AI 相關基礎設施的戰略藍圖。而這些擴廠計畫，也將為廣達在 AI 領域的持續成長奠定穩固的基石。