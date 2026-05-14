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迎高速傳輸新世代 穎崴掌握CPO測試介面商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
穎崴今日舉辦CPO技術論壇，由穎崴技術主管孫家彬以「CPO的進化論—矽光子的先進測試方法」為題發表演說。圖／穎崴提供
穎崴今日舉辦CPO技術論壇，由穎崴技術主管孫家彬以「CPO的進化論—矽光子的先進測試方法」為題發表演說。圖／穎崴提供

人工智慧進入全新的發展階段，科技大廠指出2027年全球AI基礎設施需求將達至少1兆美元，AI運算在過去兩年需求提升1萬倍，AI運算以翻倍方式增長爆發，矽光子及共同封裝光學（CPO）可望成為延續這波需求算力提升的重要關鍵技術。

半導體測試介面領導廠商穎崴（6515）今（14）日舉辦CPO技術論壇，由穎崴科技技術主管孫家彬以「CPO的進化論—矽光子的先進測試方法論（The Evolution of Co-Packaged Optics : Advanced Testing Methodologies for Silicon Photonics）」為題發表演說，進一步說明CPO為先進測試、高階封裝與半導體測試介面所帶來全新的機會與挑戰。

矽光子（Silicon Photonics）為基於矽材料的光子技術，共同封裝光學（Co-Packaged Optics）則是將電子和光子積體電路共同封裝在同個中介層的技術，後者將光引擎直接搬到晶片旁，大幅縮短距離、功耗；同時晶圓大廠和IC設計大廠於近期紛紛展示CPO技術的原型，2026年被視為CPO技術商轉元年，更是技術邁向放量的關鍵年。

根據IDTechEx預估，在AI及HPC浪潮下，每個AI加速器將用使用到數個光互聯引擎，以滿足對高速資料處理的需求，也因此帶動CPO市場規模自2026年將以37%的年複合增長率成長，到2036年將達到200億美元。半導體測試介面在CPO生態系中，能完成奈米級光學對位（nano scale optical alignment）、掌握KGD測試成效、確認訊號完整性（signal integrity）等，針對客戶在不同使用情境下提出測試解決方案，使得半導體測試介面在未來CPO市場份量逐漸攀升，扮演著不可或缺的要角。

進入AI爆發期，海量資料的高速傳輸及運算，讓矽光子整合技術成為焦點，加速全球重要廠商對CPO持續推出新的方案及架構，穎崴在此大趨勢已做好準備，並提供完整客製化解決方案，可望在迎向3.2T、6.4T高速資料傳輸新時代，能取得更全面性的光電同測市場先機。

CPO成顯學，穎崴今日舉辦CPO技術論壇擠爆現場，股后穎崴被視為有機會挑戰股王信驊地位。圖／穎崴提供
CPO成顯學，穎崴今日舉辦CPO技術論壇擠爆現場，股后穎崴被視為有機會挑戰股王信驊地位。圖／穎崴提供

穎崴 CPO 半導體

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