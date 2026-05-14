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IEK估台灣半導體產值今年破8.4兆元創新高 記憶體晶圓代工優於產業
TSIA今日發布新聞稿引述工研院產科國際所IEK最新估計，工研院產科國際所預估2026年台灣半導體產業產值達新臺幣8兆4,450億元，年成長29.5%。其中晶圓代工與記憶體持續的年成長超越產業平均，記憶體估計年成長111.9%居產業之冠。
該機構分析，預估2026年IC設計業產值為新臺幣17,046億元，年成長19.7%；IC製造業為新臺幣59,024億元，年成長34.5%，其中晶圓代工為新臺幣54,412億元，年成長30.5%，記憶體與其他製造為新臺幣4,612億元，年成長111.9%；IC封裝業為新臺幣5,703億元，年成長18.2%；IC測試業為新臺幣2,677億元，年成長17.1%。新臺幣對美元匯率以31.2計算。
至於回顧今年首季，台灣整體半導體業產值新臺幣19,261億元，季成長9.2%，較2025年同期年成長29.4%。
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